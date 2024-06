GF, Sergio: “Con Greta è finita, mi ha tradito”. C’entra un ex tronista

Dopo le ultime voci di crisi, è ufficialmente finita (e non bene) tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Ieri, 15 giugno, i due si sono improvvisamente unfollowati su Instagram, eliminando anche tutte le loro foto insieme. Delle mosse che hanno lasciato i fan basiti, dato che fino a poche ore prima erano stati insieme ai nonni di lei. L’intera vicenda è diventata ancora più ambigua quando, poco dopo, sono ricomparsi sia i segui che le foto. Da lì, in tanti hanno iniziato a speculare che si trattasse solamente di ricerca di hype e che, in realtà, non c’era stata nessuna vera lite o crisi.

In queste ore, Greta e Sergio sono rimasti in silenzio, non replicando alle speculazioni. Questa mattina, poi, i due ex gieffini hanno partecipato ad un evento a Roma insieme, dando a pensare che la situazione fosse risolta. Ma, D’Ottavi ha voluto subito fare chiarezza, pubblicando un lungo sfogo sulle sue storie Instagram. L’imprenditore non ci è andato leggero e, non solo ha confermato la rottura con l’influencer, ma l’ha anche accusata di averlo tradito. Ecco le sue parole:

Mi trovo, mio malgrado, a dover scrivere della fine di una storia nella quale ho creduto fortemente nonostante i molteplici ammonimenti e pregiudizi circa la difficoltà di Greta di approcciare ad una relazione in modo serio e sincero. […] Forse si può anche perdonare un tradimento ma bisogna avere la lealtà di ammetterlo e tentare di giustificarlo quando si viene inequivocabilmente scoperti. Non si possono costruire le fondamenta di un rapporto su menzogne, scappatelle, superficialità e mancanza di rispetto. Non è quello che voglio per la mia vita, ho imparato a caro prezzo il rispetto per gli altri e soprattutto quello per me stesso.

non vedevo un'autofellatio del genere dai tempi di d'annunzio pic.twitter.com/uXFMhSCWOr — Paola. (@Iperborea_) June 16, 2024

Dunque, stando alle parole di Sergio, Greta gli sarebbe stata infedele e non avrebbe avuto il coraggio di confessarglielo. Ma, non è finita qui. Deianira Marzano ha rivelato di aver saputo da fonti vicine anche il nome del ragazzo con cui l’ex tentatrice l’avrebbe tradito. Si tratta di un noto ex tronista, oltre che amico ed ex flirt di lei: Eugenio Colombo. Stando a quanto dichiarato dall’ex esperta di gossip, Greta sarebbe innamorata da tempo di Eugenio, motivo per il quale non sarebbe mai riuscita a toglierselo dalla testa.

Eugenio Colombo e Greta Rossetti hanno avuto un breve flirt in passato, al termine del quale sono poi rimasti amici. Dopo la sua esperienza a Temptation Island, Greta, nonostante avesse iniziato una nuova relazione con Mirko Brunetti, ha continuato a vedersi spesso con l’ex tronista. In alcune occasioni, i tre si sono addirittura trovati insieme.

Inizialmente, Colombo aveva spiegato che tra di loro c’era solamente un’amicizia. Ma, quando è sbarcata al Grande Fratello, il deejay ha cambiato versione, confessando di voler recuperarla ed essere pronto ad iniziare una storia d’amore con lei. Dentro la Casa, però, Greta ha iniziato una storia con Sergio ed Eugenio si è fatto di nuovo indietro. Finito il reality, i due si sono di nuovo incontrati, ribadendo la loro amicizia e ripetendo lo stesso schema vissuto con Mirko la scorsa estate.

Tuttavia, alla luce degli ultimi fatti, pare che, in realtà, Greta ed Eugenio abbiano sempre continuato a frequentarsi alle spalle di Sergio. Ad ogni modo, la Rossetti non ha ancora dato la sua versione dei fatti. Non resta che attendere per scoprire di più di questa intricata vicenda.