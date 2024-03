GF, Greta insieme all’ex Eugenio Colombo: la reazione di Sergio

Dopo circa una settimana dalla fine del Grande Fratello, Greta Rossetti ha rincontrato il suo ex fidanzato, nonché grande amico, Eugenio Colombo. In questi giorni fuori dalla Casa, Greta è sempre stata insieme al suo attuale ragazzo, Sergio D’Ottavi, conosciuto proprio dentro al reality. I due si sono mostrati più innamorati e complici che mai, condividendo diversi momenti delle loro giornate sui rispettivi profili social. La coppia è riuscita a conquistare un grande fandom chiamato “Sergetti“, che li segue in ogni momento. Tuttavia, ieri, 30 marzo, gli ex gieffini si sono dovuti separare. E, ad accompagnarli all’aeroporto, c’era una persona molto familiare a Greta, ovvero il suo ex Eugenio Colombo.

Alcune ore fa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una storia insieme a Greta, in cui svelava di aver accompagnato Sergio all’aeroporto. “Sono all’aeroporto perché abbiamo accompagnato Sergio. La mia piccolina è tornata ed è con me e mi ha fatto una promessa, quindi se farà una nuova trasmissione non sarà via così tanto tempo”, ha detto Eugenio parlando con grande affetto dell’ex tentatrice di Temptation Island. La Rossetti ha poi repostato la storia, ribadendo quanto le fosse mancato Colombo in questi mesi. In più, Amedeo Venza ha condiviso una foto in cui si vede fare una videochiamata con entrambi mentre erano insieme in macchina.

In realtà, non sorprende affatto che i due ex fidanzati mantengano un rapporto così stretto. Dopo aver avuto un breve flirt, Eugenio e Greta sono rimasti grandi amici. Già la scorsa estate, l’ex volto di UeD era stato in compagnia della Rossetti e di quello che era il suo fidanzato, Mirko Brunetti. Inoltre, durante il percorso di Greta al Grande Fratello, Eugenio l’ha sempre sostenuta, definendola una ragazza dolcissima e con un grande cuore.

C’è da dire, però, che alcuni mesi fa, durante il periodo in cui Greta era in Casa, Colombo aveva confessato il desiderio di riconquistarla e di essere finalmente pronto a intraprendere una relazione seria con lei. Dunque, pare che da parte dell’ex tronista non ci sia solamente un’amicizia. Fatto sta che, ad oggi, la Rossetti è impegnata con Sergio, il quale sembra non avere alcun problema con questa amicizia, tanto da essersi fatto accompagnare all’aeroporto proprio da Eugenio Colombo.