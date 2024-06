GF Sergio e Greta, crisi o hype? Via segui e foto, poi la retromarcia

Crisi in corso o solo ricerca di visibilità per Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi? Le ultime mosse degli ex gieffini hanno suscitato diverse critiche. Ma, si proceda con ordine. Greta e Sergio si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello, iniziando poco dopo una frequentazione. Sebbene Greta fosse abbastanza confusa all’inizio e nonostante la famiglia di lei fosse contraria, alla fine i “Sergetti” sono usciti dal reality insieme. Dalla fine del programma, i due sono stati quasi sempre inseparabili, eccetto per un breve periodo in cui Sergio aveva chiesto alla fidanzata di poter stare lontano dai social. L’ex tentatrice aveva rispettato questa decisione, e da lì, sembravano tornati più uniti che mai.

Ma, nelle ultime ore, pare fossero tornate a galla alcune tensioni. Questa mattina, 15 giugno, Sergio e Greta si erano improvvisamente unfollowati su Instagram. Non solo, sui profili di entrambi erano scomparse anche tutte le foto di coppia. Insomma, dei chiari segnali che hanno fatto pensare ad una possibile litigata o, addirittura, ad una separazione netta. C’è da dire che solamente ieri, 14 giugno, i due hanno passato la giornata insieme ai nonni di lei. Un incontro molto importante per l’influencer, che è molto legata alla sua famiglia. Di conseguenza, queste mosse hanno mandato in tilt tutti i fan dei Sergetti.

Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, gli ex gieffini avrebbero litigato a causa di una scenata di gelosia. A quanto pare, Sergio si sarebbe infastidito perché Greta prenderebbe sempre le difese di un suo amico, che all’imprenditore non andrebbe molto a genio. Al che, in tanti hanno immediatamente pensato a Vittorio Menozzi, che nella Casa ha avuto un’amicizia speciale proprio con l’influencer. Ad ogni modo, questione di pochi minuti, e non solo i “Sergetti” si sono seguiti di nuovo, ma sono ricomparse anche tutte le foto sui rispettivi profili.

Dunque, cos’era successo tra di loro? Amedeo Venza ha rivelato che, in realtà, non ci sarebbe stato nessun litigio, bensì avrebbero avuto solo dei problemi con Instagram. Tuttavia, diversi utenti non hanno creduto a questa versione e hanno accusato i due ex gieffini di voler solamente creare hype con queste mosse, così da avere più visibilità e, chissà, guadagnare qualche follower in più. A questo punto, chissà se Greta e Sergio daranno spiegazioni ai loro fan o se, invece, resteranno in silenzio ignorando la questione.