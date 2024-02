GF: regia spietata con Beatrice Luzzi, a Vittorio cade la maschera

Mentre a Vittorio Menozzi ormai è caduta la maschera, Beatrice Luzzi al Grande Fratello riceve l’appoggio del suo pubblico, ma non quello della regia, a quanto pare. Nelle scorse ore, l’attrice ha ricevuto un aereo da parte dei suoi fan, che le hanno fatto sapere che non le è caduta nessuna corona. Questo, al contrario di ciò che pensavano molti dei suoi coinquilini. Infatti, l’aereo ha smentito le loro teorie, fondate su quegli strani applausi dallo studio di Canale 5 contro Beatrice.

Più volte Anita Olivieri, Massimiliano Varrese e Perla Vatiero si sono detti convinti del fatto che sia caduta la corona alla protagonista di questa edizione del reality show. Invece i fan hanno voluto dimostrato che questo non è mai accaduto. Anzi, dopo quanto accaduto nella puntata andata in onda lunedì, in cui Beatrice si è ritrovata ad affrontare una spiacevole situazione, il suo pubblico è ancora più agguerrito e pronto a portarla alla vittoria.

Il nuovo aereo volato sul cielo della Casa di Cinecittà ne dà la conferma. “Beatrice la tua corona è salda”, si legge. Il messaggio ha fatto chiaramente storcere il naso agli altri gieffini, fatta eccezione per Stefano Miele e Sergio D’Ottavi. Infatti, è possibile notare attraverso i vari video che circolano sul web che gli altri coinquilini si sono mostrati indifferenti all’aereo, ma con un’espressione poco felice.

Beatrice Luzzi al Grande Fratello sta portando avanti la sua lotta contro tutti e a quanto pare anche contro chi lavora dietro il reality show. Dopo la batosta ricevuta da Alfonso Signorini in diretta televisiva, l’attrice è stata censurata dalla regia in un momento davvero importante. Subito dopo aver ricevuto questo speciale messaggio, la protagonista della Casa di Cinecittà si è posizionata di fronte a una delle telecamere.

Qui ha iniziato il suo discorso per i fan che continuano a sostenerla e che stanno lottando insieme a lei. Ma ecco che, a metà discorso, la regia ha stranamente deciso di togliere l’audio alla Luzzi. Un gesto che sta suscitando non poche critiche da parte della maggior parte dei telespettatori.

Beatrice è stata censurata nel momento in cui stava rivelando ai fan cosa ha provato in queste ore dopo la puntata di lunedì. La regia non ha così permesso all’attrice di parlare con i suoi fan. Non solo, non ha permesso neanche al pubblico di ascoltare il suo discorso. Questa è la parte che è stato possibile ascoltare prima della censura:

“L’altra sera ho avuto una crisi seria dovuta a tanti fattori. Il primo è che come al solito ho dovuto gestire la maggior parte della puntata e questo succede da quando siamo qui, anche nell’ultimo mese in cui sono rientrata dopo un grave lutto. Questo è un peso notevole da gestire..”

Grande Fratello: Vittorio delude, Stefano e Sergio veri amici di Luzzi

Nella Casa di Cinecittà, i gieffini possono rendersi conto che non è caduta la corona di Beatrice Luzzi, anzi. E tra questi c’è anche Vittorio Menozzi, colui che si dichiarava un grande amico dell’attrice. Ma ecco che vedendola affondare, è fuggito via cercando conforto nell’altro gruppo, che intanto l’ha spedito al televoto.

Un voltafaccia che ha deluso proprio tutti, anche Beatrice. Lei stessa, parlando con Stefano e Sergio, ha palesato la sua grande delusione per il mancato sostegno di una persona che credeva fosse suo amico. Finora a Vittorio l’amicizia con Luzzi gli andava bene, cercava supporto da lei e un appoggio per affrontare il gioco, dietro la sua ombra.

Quando ha notato i forti applausi in studio contro Beatrice e gli attacchi di Signorini, ecco che addirittura Menozzi è arrivato a pensare di nominarla. Non solo, quando Luzzi ha avuto il suo crollo non c’era Vittorio a sostenerla, ma Stefano e Sergio. Dunque, sembra chiaro che Vittorio avesse deciso di stare a fianco all’attrice per un motivo ben preciso.

Ma oggi ha avuto la smentita alle sue nuove certezze, attraverso il nuovo aereo. “Non ci si può fidare di nessuno”, ha dichiarato poco dopo Vittorio al GF. A detta dei telespettatori questo suo commento sarebbe riferito agli applausi in studio contro Beatrice. Stando ai vari racconti, Menozzi dopo l’aereo avrebbe anche deciso di avere un confronto con Luzzi.

Ormai, però, la maschera sembra essere caduta e si fa fatica a credere che possa esserci affetto sincero da parte sua. E questo l’ha capito anche Luzzi:

“Stefano sei un amico vero, non dimenticherò mai le tue lacrime l’altra notte. Piangevi per me, sei un vero amico. Senza di voi non so come avrei fatto l’altra notte, veramente. Gliel’ho detto a loro che mi avete aspettato fino alle 8 del mattino fuori dal confessionale. Wow, che bello, è stata la cosa più bella di tutto il GF. Vedervi là fuori dal confessionale alle 8 del mattino ad aspettarmi è stato qualcosa di spettacolare, di veramente bellissimo. L’unica vera grande delusione è stato Vittorio, ma si sapeva già. Ci ha confermato i suoi limiti”

Sembra che Stefano e Sergio siano dei veri amici per Beatrice e finora l’hanno dimostrato.