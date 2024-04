GF, Perla spietata: ‘Beatrice? Mi mette a disagio. Ha paura di me’

Beatrice Luzzi continua a essere l’ossessione degli inquilini del Grande Fratello, anche della vincitrice. Perla Vatiero in un’intervista a SuperGuidaTv rivela di provare pietà per la Luzzi.

Quando erano dentro la Casa non facevano altro che sperare che uscisse per non vederla più, ora che sono fuori da più di un mese continuano tutti a parlare di lei.

E c’è chi dice che questo non era il Grande Fratello di Beatrice Luzzi!

La Rossa sta vivendo un periodo florido di successi, tra ospitate televisive e copertine di giornali (il pranzo con Alfonso Signorini di ieri ha inoltre fatto ben sperare per il suo futuro di opinionista), mentre gli altri, come facevano nella Casa, sono alla ricerca di qualche attenzione e danno la colpa di tutto a Beatrice.

Li abbiamo visti elemosinare cifre da capogiro per serate in discoteca e li abbiamo visti delusi perché nessuno li riconosce, ma a sentire gli ex concorrenti del Grande Fratello, è Beatrice quella che deve leccarsi le ferite.

Perla senza freni: ‘Ho vinto io, voglio essere opinionista. La Luzzi? Mi mette a disagio’

Il suo percorso all’interno del reality è stato segnato dalla sua storia d’amore con Mirko e dalla sua rivalità con Beatrice, ma Perla Vatiero con i suoi intercalari ‘vuoi o non vuoi’ e ‘il mio percorso a 360 gradi’ si sente invincibile.

Ero sicura di arrivare in finale perché avevo capito di avere una grande fetta di pubblico che mi sosteneva. Beatrice ha voluto lo scontro con me, ma ho vinto io!

Alla faccia della modestia!

E menomale che quando erano all’interno del Grande Fratello dicevano sempre a Beatrice che senza di loro non avrebbe parlato di nulla!

A noi pare che Beatrice Luzzi non si stia curando dei suoi ex coinquilini, anzi, pare di più il contrario.

Perla ha vinto il Grande Fratello ma se non infila nelle sue interviste Beatrice non è contenta.

Coda di paglia? Chissà!

Intanto continua a scagliare frecce

Ho visto un video in cui Beatrice mi definiva regina del trash e ho provato disagio per lei.

In fondo lei aveva solo paura di me che ho 26 anni perché si è accorta che ero molto più forte di lei

Poi parla dei suoi progetti futuri

Non escludo l’Isola dei Famosi, è molto dura a livello fisico quindi magari quest’anno no.

Però vorrei fare l’opinionista in un reality!

E Mirko? Ormai sono inseparabili, oltre a convivere fanno anche ogni storia Instagram insieme.

Con Mirko vorremmo andare in vacanza ma siamo troppo impegnati. Vedremo come vanno le cose, ci stiamo vivendo giorno per giorno. Di certo il nostro amore mi ha portata a vincere perché il pubblico ha visto la sincerità

Una cosa è certa: Perla Vatiero non pecca di sicurezza in se stessa!