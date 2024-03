GF, l’imbarazzo di Paolo Masella è virale: altro che ‘bagno di folla’!

Doccia fredda per Paolo Masella, protagonista di questa edizione del Grande Fratello che, tornato nella sua Roma, non viene accolto come la celebrità che pensava di essere.

La verità è sempre difficile da accettare, soprattutto se in sei mesi ti sei convinto di essere diventato famoso.

Molti degli inquilini della casa più spiata d’Italia, durante il percorso all’interno del programma, entrano nel mood di essere ormai delle celebrità fatte e finite… e che la loro vita cambierà completamente una volta usciti. Ma il ritorno alla realtà porta delle sorprese a volte sgradite.

Lo può ben dire Paolo Masella, che uscito dalla casa si aspettava di venir fermato per foto e autografi e invece non è stato riconosciuto neanche nel suo vecchio posto di lavoro.

Ecco che torna il nostro gladiatore!

Così lo accoglie l’account Instagram della macelleria in cui ha lavorato fino all’ingresso nella casa, eppure, il bentornato è stato tutt’altro che caloroso. Forse il giovane romano si aspettava di venir accolto in gran trionfo, ma dal video risulta evidente che nessuno dei presenti nel negozio lo ha riconosciuto.

Paolo che si organizza per le serate in discoteca, affitta bodyguard per gestire le frotte di fan e visiona copioni che gli propongono…

Ah no… 🤣🤣🤣

#grandefratello

whatsapp://send?text=https://t.co/4AnJNl8FPk — Barbara Nedaris (@BNedaris) March 25, 2024

Prima di venir eliminato dal televoto che ha mandato in finale l’acerrimo nemico Massimiliano Varrese, Paolo aveva detto a Letizia Petris, la fidanzata conosciuta proprio dentro la casa, che una volta usciti sarebbero stati i protagonisti di serate nei locali di tutta Italia. Certo, ci auguriamo che tutti i concorrenti si godano la propria fetta di popolarità, ma bisogna anche restare coi piedi per terra e ricordare che il Grande Fratello non è un lasciapassare per il successo.

Lo aveva ricordato anche l’ex inquilina Rosanna Fratello ai giovani della casa:

Non montatevi la testa, non pensate che il Grande Fratello sia la via per diventare famosi. Che fine ha fatto quella che ha vinto l’anno scorso?

Riferendosi a Nikita Pelizon.

‘Non siete famosi!’ Alfonso Signorini smonta i sogni degli inquilini

Non solo Paolo si è illuso di aver sfondato, anche Anita Olivieri aveva espresso la propria preoccupazione verso quello che avrebbe trovato fuori. In una delle ultime puntate prima di uscire, aveva confessato di aver paura di non poter andare più al cinema perché la gente l’avrebbe inseguita per strada. Giuseppe Garibaldi invece aveva dichiarato di aver intenzione di condurre Striscia La Notizia.

Alfonso Signorini era intervenuto per ridimensionare le aspettative. Per riportare i wannabe famosi coi piedi per terra, ha ricordato loro che, finché non dimostreranno un talento artistico, non saranno certo delle celebrità. Altro che serate e bagni di folla ad aspettarli: Alfonso li ha avvertiti che, fuori dalla casa, le cose potranno essere molto diverse da come le immaginano.

Su X e Instagram, dove i fan del reality si sbizzarriscono sempre con i commenti al veleno, gli utenti non hanno avuto pietà.

”E quindi? Anita e Paolo si sono ritrovati le strade bloccate dalle persone che li inseguivano o no?”

”Alfonso avrebbe dovuto riabituarli alla realtà, questi pensano che tutta Roma si blocchi al loro passaggio ma non sono nessuno!”

”Neanche i suoi clienti lo hanno riconosciuto, menomale che doveva fare le serate in tutta Italia!”



#GrandeFratello ma queste sono davvero convinte 😂 non potranno andare da Za(ra) altrimenti verranno assalite dal bagno di folla, come Paolo nella sua macelleria 😂 abitanti di Roma ocio xké stasera la città sarà bloccata x il loro passaggio 😂🤣😂🤣 pic.twitter.com/8nDhXai9OL — GameOver 🩵👩‍🦰🩵 (@gameoverrevoema) March 25, 2024

Non sarebbe di certo il primo a tornare ‘nel dimenticatoio’ dopo la parentesi televisiva.

Molti dei protagonisti di questi 24 anni di Grande Fratello sono tornati alla vita di tutti i giorni e hanno sepolto le aspirazioni alla celebrità. Basti pensare alla primissima vincitrice Cristina Plevani, oggi insegnante di fitness, e a molti altri che hanno appeso la coppa del GF al chiodo e si sono ritirati a vita privata.

Chissà se sarà il caso anche di Paolo Masella.

Forse hanno proprio ragione i fan del programma: Alfonso Signorini dovrebbe abituare i concorrenti a tornare tra i comuni mortali e a non illudersi di diventare i nuovi Luca Argentero o Eleonora Daniele.