Cast Grande Fratello: dopo 20 anni dieci concorrenti hanno avuto più successo di altri

Sono passati venti anni dalla prima edizione del Grande Fratello. Era il 2000 e per la prima volta appariva sul piccolo schermo un reality show. Un genere del tutto nuovo ma che ha subito attirato l’attenzione degli italiani. In sedici edizioni sono stati tanti i personaggi che hanno animato la Casa più spiata d’Italia ma alcuni sono riusciti ad imporsi su altri e a lasciare così un segno indelebile. Tanti ex gieffini, subito dopo il programma, sono riusciti ad affermarsi nel mondo dello spettacolo ma anche in quello del giornalismo e della politica. Noi di Gossipetv abbiamo individuato i 10 partecipanti che hanno avuto più successo di altri nella storia del GF. Tra tutti questi nessuno ha vinto l’edizione a cui ha preso parte, eccezion fatta per Flavio Montrucchio, che ha trionfato nel 2001.

1. Pietro Taricone

Dici Grande Fratello e subito pensi a Pietro Taricone. Tutti conoscono il guerriero di Caserta, anche chi non è mai stato appassionato di reality show. Taricone è stato tra i protagonisti della prima edizione – complice la sua verve, simpatia e pure la liaison con Cristina Plevani – e si è imposto nel mondo dello spettacolo subito dopo. Mosso da una grande passione per la recitazione Pietro si stava facendo strada nel mondo del cinema e della fiction prima che un incidente con il paracadute ha stroncato la sua vita nel 2010. È stato legato a lungo all’attrice Kasia Smutniak, dalla quale ha avuto la figlia Sophie.

2. Rocco Casalino

Anche lui tra i concorrenti della prima edizione del Grande Fratello, è oggi una personalità di spicco della politica italiana. Rocco, che nel 2000 ha conquistato tutti con la sua determinazione e caparbietà nonché un buon quarto posto nella prima edizione della trasmissione, è dal 2018 portavoce e capo ufficio stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Prima di approdare alla politica e al Movimento 5 stelle nel 2011 Casalino – che è laureato in Ingegneria – ha lavorato a lungo in tv come opinionista, conduttore e giornalista.

3. Flavio Montrucchio

Flavio Montrucchio ha vinto per caso il Grande Fratello nel 2001. Per caso perché il marito di Alessia Mancini, showgirl e wedding planner, è entrato nella seconda edizione solo in un secondo momento, come sostituto di Filippo Nardi (espulso per atti violenti e la famosa frase “dove sono le sigarette”). La vittoria al GF ha regalato grande popolarità a Montrucchio che dopo quella vittoria ha iniziato a lavorare come attore. Ha preso parte a numerosi film, fiction e spettacoli teatrali ma da qualche anno ha capito che la sua vera vocazione è la conduzione. Attualmente è uno dei presentatori di punta di Real Time: è felicemente sposato con la Mancini e ha due figli.

4. Eleonora Daniele

Volto amato del mattino di Rai Uno, forse non tutti sanno che Eleonora Daniele è partita proprio dal Grande Fratello. La bionda padovana ha mossa i suoi primi passi nel mondo dello showbiz nella Casa più spiata d’Italia, nella seconda edizione vinta da Montrucchio. Una volta terminato il programma ha lasciato il lavoro in banca per buttarsi nel mondo dello spettacolo, dove ha tentato prima la carriera di attrice poi quella di conduttrice. Alla fine ha optato per quella di presentatrice e giornalista, diventando uno dei volti di punta della Rai.

5. Luca Argentero

Terzo classificato della terza edizione, quella andata in onda nel 2003 e vinta da Floriana Secondi. A Cinecittà Luca Argentero ha colpito il pubblico per i suoi modi garbati e la sua indiscutibile bellezza. Ma pure per la storia con la coinquilina Marianella Bargilli, ex hostess oggi attrice teatrale. Archiviata quell’esperienza Luca è stato chiamato per una parte nella fiction Mediaset Carabinieri: sul set ha avuto una folgorazione per la recitazione e ha portato così avanti con successo il lavoro di interprete. Oggi è senza ombra di dubbio uno degli attori italiani più amati e apprezzati.

6. Filippo Bisciglia

Secondo classificato del Grande Fratello 6 – in onda nel 2006 – Filippo Bisciglia è oggi un conduttore in forte ascesa. Tutto merito di Maria De Filippi, che ha puntato su di lui per lanciare il format Temptation Island. Dal 2014 l’appuntamento con Bisciglia e le tormentate storie d’amore è uno dei più attesi della stagione estiva e il simpatico romano è diventato uno dei volti più seguiti dal pubblico italiano. Filippo ha inoltre dimostrato il proprio talento a Tale e Quale Show e Amici Celebrities, dove le sue doti canore non sono passate inosservate.

7. Laura Torrisi

Dopo il Grande Fratello 6 – sì, la stessa edizione di Filippo Bisciglia che ha visto trionfare Augusto Megni – Laura Torrisi è diventata un’attrice. Un contributo prezioso è arrivato da Leonardo Pierracioni che, dopo aver visto la giovane in tv, l’ha voluta per il suo film Una moglie bellissima. Tra un ciak e un altro è iniziata pure una bella storia d’amore, oggi conclusa ma culminata con la nascita di Martina. Nonostante la separazione dal regista toscano, Laura ha proseguito con il suo percorso da attrice, non disdegnando qualche apparizione televisiva, come quella in Amici Celebrities dove ha messo in luce il suo talento per il canto.

8. Alessandro Tersigni

Secondo posto alla settima edizione del Grande Fratello (quella vinta da Milo Coretti), Alessandro Tersigni ha ottenuto grande popolarità nel 2007. A far chiacchierare soprattutto la storia, finita da tempo, con Melita Toniolo, conosciuta ai più col nome di Diavolita. Una volta uscito dalla Casa più spiata d’Italia Tersigni è diventato un apprezzato attore, che ha preso parte a numerosi film e fiction. Tra le tante la serie cult di Sky Romanzo Criminale. Oggi è il volto di punta de Il Paradiso delle Signore, soap opera di Rai Uno seguita ogni giorno da quasi 3 milioni di telespettatori.

9. Raffaella Fico

Tra le regine del gossip italiano, Raffaella Fico è partita proprio dal Grande Fratello, quando era poco più che maggiorenne. Ha partecipato all’ottava edizione, andata in onda nel 2008 e vinta dal muratore Mario Ferretti. Dopo il reality show la Fico è stata una delle soubrette più seguite e chiacchierate nel nostro paese, a partire dalla tormentata liaison con l’ex fidanzato Mario Balotelli, dal quale ha avuto la figlia Pia. Al momento la Fico è concentrata sulla famiglia e ha rallentato con gli impegni di lavoro ma ogni tanto si concede qualche ospitata in tv.

10. Ilena Pastorelli

Il Grande Fratello 12 – andato in onda nel 2012 e vinto da Sabrina Mbarek – ha segnato la carriera cinematografica di Ilenia Pastorelli. Grazie al reality show un autore l’ha notata e l’ha proposta per il film Lo chiamavano Jeeg Robot. Dopo una serie di provini la Pastorelli è riuscita ad ottenere la parte di Alessia, ruolo per il quale ha vinto un David di Donatello. Un premio prestigioso che ha regalato a Ilenia un posto nell’olimpo del cinema italiano. A otto anni da quell’esperienza al GF la Pastorelli è una delle attrici più apprezzate e stimate. Ma anche una giurata spigliata, come visto a Il cantante mascherato di Milly Carlucci.