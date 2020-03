Cosa pensa Luca Argentero del Grande Fratello Vip: l’attore ha partecipato in passato al Grande Fratello

Forse, data la sua lunga carriera, non tutti sanno che Luca Argentero è partito dal Grande Fratello. Era il 2003 quando il bel torinese si metteva in mostra per il suo fascino e appeal, senza dimenticare la storia d’amore nata all’interno della Casa con Marinella Bargilli. A vincere il programma è stata poi Floriana Secondi mentre Argentero si è classificato al terzo posto. La vittoria più grande è arrivata però dopo, quando Luca è stato scelto per la fiction Mediaset Carabinieri e da lì è iniziata la sua sfavillante carriera nel mondo della recitazione. A distanza di 17 anni, l’ex marito di Myriam Catania è tornato a parlare di quell’esperienza e di come sia ben diversa da quella di oggi.

Nessun copione al Grande Fratello: parola di Luca Argentero

“Che ricordo ho del Grande Fratello? Mi sono divertito molto, poi tutto è nato da lì. Mi hanno preso per Carabinieri e dopo una settimana sul set ho detto a me stesso: Se questo dovrà essere quello di cui vivrò, sono un uomo felice perché mi piace un sacco”, ha dichiarato Luca Argentero al settimanale Oggi. “Grande Fratello Vip? Lo ammetto, non ho grande familiarità. Però noi eravamo ragazzi presi dalla strada, molto diversi uno dall’altro e senza agenti. Ca….iavamo come avremmo fatto fuori da lì. Oggi già la definizione Vip indica persone abituate allo telecamere e quindi tutto diventa spettacolo. Rispettabile, ma che c’entra poco con ciò che eravamo“, ha aggiunto.

Luca Argentero ricorda il suo Grande Fratello Vip nel 2003

“Copione scritto dagli autori? Macchè! Nessuno è in grado di recitare per tre mesi, figurarsi dei ragazzini”, ha precisato il 41enne. Che dopo quell’avventura a Cinecittà ha letteralmente spiccato il volo, diventando uno degli attori italiani più amati e apprezzati. Piccola curiosità: ad iscriverlo al provino per il GF è stata la cugina Alessia Ventura, ex letterina di Passaparola oggi soubrette e conduttrice tv.