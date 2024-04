GF, “coppia chiede 10mila euro per una serata”: di chi si tratta

Follie e surrealità al Grande Fratello. È passata esattamente una settimana dalla fine del reality condotto da Alfonso Signorini e i concorrenti appena usciti stanno sfruttando al massimo questo momento di hype post-GF. Ieri, domenica 31 marzo, i finalisti sono stati ospiti a Verissimo, rilasciando quella che per molti di loro è stata la prima vera intervista della loro vita. Inoltre, sono tutti molto attivi sui social, passando le giornate tra dirette Instagram, foto e video nelle storie o post su Twitter. Sebbene l’ultima edizione del programma non sia stata tra le più seguite, gli ex gieffini starebbero comunque cercando di approfittare delle proposte arrivate dopo la fine della trasmissione. Ma, c’è qualcuno di loro che pare abbia oltrepassato decisamente i limiti.

Poche ore fa, Amedeo Venza ha fatto una rivelazione su una delle coppie protagoniste dell’edizione appena conclusa del Grande Fratello. A quanto pare, i due ex gieffini in questione avrebbero chiesto addirittura 5mila euro a testa, quindi 10mila in totale, per poter presenziare ad una serata in discoteca. Una cifra da capogiro, richiesta perlopiù da deejay o noti cantanti e non da personaggi meno famosi, come ex gieffini o volti di programmi “trash”. Dopo che l’esperto di gossip ha condiviso la storia, i fan hanno subito iniziato a indagare per scoprire di chi si stesse parlando.

Molti degli indizi sembrano portare ad una coppia in particolare, ovvero quella formata da Perla Vatiero e Mirko Brunetti. I tira e molla tra i due hanno appassionato i telespettatori per mesi, formando un grande fandom chiamato “Perletti“. Per questo, è più probabile che siano stati loro ad essere contattati per partecipare ad una serata e non altre coppie (come Letizia e Paolo, Sergio e Greta o Anita e Alessio) che hanno suscitato relativamente poco interesse.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero: presunta folle richiesta

In aggiunta, già alcuni mesi fa era circolata la notizia che Mirko avesse richiesto un’ingente somma di denaro per essere presente in studio per tutta la durata del programma e per partecipare ai confronti con Perla nella Casa. Per questo, sono in tanti a credere che siano stati proprio i Perletti a richiedere una cifra così alta per una semplice serata in discoteca. Ad ogni modo, è necessario precisare che si tratta solamente di teorie da prendere con le pinze, dato che tali indiscrezioni non hanno ancora nessuna conferma concreta.