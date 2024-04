GF, Perla si assenta sui social: “Momento molto brutto”, grave lutto

Perla Vatiero non sta attraversando giornate facili, anzi. Basta qualche ora senza foto e video condivisi sui social network e i fan si allarmano. Ed è quello che è successo all’ex concorrente del Grande Fratello 2023/2024. La vincitrice di questa edizione si è assentata dai social network per via della morte di una persona a lei molto cara, sua zia. A scriverlo è proprio Perla su Instagram per salutare pubblicamente la donna e per spiegare ai fan il motivo della sua assenza.

“Vi scrivo per farvi sapere che sto attraversando un momento molto brutto che speravo non arrivasse mai..”, scrive la Vatiero in questi minuti sul suo profilo ufficiale. L’ex gieffina e fidanzata di Mirko Brunetti sta raggiungendo la sua famiglia da Milano. Questo il motivo della sua assenza. Poi dà un consiglio al pubblico che la segue: “Ricordiamoci di goderci ogni attimo che ci è concesso perché purtroppo la vita è un soffio..”.

Infine, il saluto finale: “Fai buon viaggio Zia, ti amo tanto”. Su Twitter molti dei suoi fan le stanno trasmettendo tanto affetto. C’è chi addirittura annuncia che non pubblicherà nulla sui social network per portare rispetto al dolore che Perla sta provando con questo lutto.

Ora i fan attendono una reazione pubblica da parte di Mirko. Ma è probabile che Brunetti non dia alcun segnale sui social network legato alla perdita di Perla. Non tutto ciò che accade deve essere condiviso pubblicamente. Molti dei fan che hanno portato alla vittoria la Vatiero al GF questo non lo capiscono e quindi c’è già qualcuno che pretende di vedere da parte di Mirko un gesto pubblico.

Proprio in questi giorni, la Vatiero stava affrontando una situazione complicata legata al suo lavoro sui social network. Questo perché il presidente del Codacons, Gianluca Di Ascenzo ha deciso di iniziare le indagini riguardanti le sponsorizzazioni truffa. Ciò avviene in un periodo in cui, dopo il Pandoro Gate, gli occhi sono puntati sulle influencer alla ricerca del passo sbagliato.

Ora l’interesse del Codacons è ricaduto su presunte sponsorizzazioni sospette fatte su Instagram dalla Vatiero. Alcuni dettagli non sono passati inosservati e per questo Perla è caduta automaticamente in una bufera mediatica. E non finisce qui. Infatti, nelle scorse ore ha ricevuto nuovamente delle critiche per una sponsorizzazione di leggins.