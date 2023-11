GF Perla e Greta, intervista doppia: volano gli stracci

Si fa sempre più vivo il triangolo tra Perla Vatiero, Greta Rossetti e Mirko Brunetti. Sin dalla sua entrata nella Casa del Grande Fratello, il ragazzo è stato più volte messo ad un bivio tra l’ex e l’attuale fidanzata. Nonostante Mirko abbia ribadito più volte di essere innamorato della Rossetti, le lacrime e l’emozione provata durante il confronto con Perla nella puntata di lunedì 13 novembre hanno portato molti a pensare che la storia tra i due non sia realmente finita. Ad ogni modo, il pubblico avrà modo di vedere molto presto l’evoluzione di questa storia, dato l’ingresso imminente della Vatiero nel reality.

A tal proposito, Perla e Greta hanno rilasciati un’intervista doppia al settimanale Chi, nella quale hanno risposto a diverse domande relative ai rispettivi rapporti con Mirko e alla presunta rivalità tra di loro. L’ex tentatrice di Temptation Island si è detta felice del percorso del fidanzato, ribadendo però il suo disappunto per l’amicizia con Angelica: “Lì dentro sono assatanate, non vedono un maschio da due mesi. Ma, se fai la gatta morta, me ne accorgo. Angelica ha giocato con Mirko, lo ha fatto perché era in nomination. Se è interessata, però, lo dica, non faccia credere di essere innamorata di quello pseudo fidanzato, Riccardo, che si è permesso di giudicarmi senza conoscermi. Consiglio anche a loro Temptation Island hanno qualche problema”.

D’altro canto, invece, Perla crede che Mirko abbia vissuto in maniera molto trattenuta l’inizio del suo percorso e che sia riuscito a lasciarsi andare solo dopo aver ricevuto la sua lettera: “Ho pensato che, entrando al GF, lontano da tutti, avrebbe avuto modo di ripensare, fare un passo indietro nei miei confronti. Vedo che, quando si parla di me, cambia discorso. Gli ho scritto una lettera che ha ricevuto nella Casa e ho visto che è cambiato. Ha ancora bisogno della mia approvazione”.

Dopodiché, le due donne hanno ricordato il percorso a Temptation Island vissuto la scorsa estate, facendo un bilancio di tutto ciò che è successo. Se da una parte, Greta è molto contenta di essere riuscita a trovare un uomo “meraviglioso” come Mirko; d’altro canto, invece, Perla ha confessato di aver sofferto molto per il modo in cui la sua lunga storia con il ragazzo si è conclusa:

Io e Mirko siamo andati a Temptation Island perché il nostro rapporto era diventato aptico, monotono, da parte sua sentivo poco entusiasmo. Ma il modo in cui si è chiusa la nostra storia è folle e assurdo. È brutto che dopo l’ultimo falò di confronto non abbiamo mai avuto modo di parlarci. Aver chiuso così è stato uno choc, è una cosa che non ho superato perché ero convinta che mi amasse e non pensavo che un problema lo avrebbe portato da un’altra persona. Oggi non lo riconosco, non è l’uomo che ho amato. Io l’ho amato più di quanto lui abbia amato me, lui ha amato me e la mia famiglia che gli ha dato quel calore che gli mancava. Greta? Prima dice che io e Mirko dovremmo confrontarci, poi si preoccupa di un messaggio che mi manda, è molto incoerente.

A questo punto, Greta ha voluto specificare di non aver mai ‘rubato‘ Mirko alla sua fidanzata, dato che, all’interno del reality estivo, aveva ormai capito che non fosse più innamorato di lei. L’influencer ha poi spiegato di non vivere con l’ansia di un possibile ritorno di fiamma tra i due, nonostante in passato ci siano stati diversi problemi tra loro proprio causati dalla gelosia della ragazza. Anche perché, secondo la Rossetti, l’intenzione di Perla non sarebbe in realtà di recuperare l’ex fidanzato, bensì solamente d’infastidirla:

Per me Perla vuole solo farmi arrabbiare. Mi definisce “la bambola di plastica” e dice che sono “tutta rifatta”. Deve farsi la sua vita, sono passati quattro mesi e mezzi.

Anche Perla ha subito ribattuto alle parole della sua rivale, svelando senza filtri cosa pensa realmente di lei:

Greta è incommentabile, è il nulla, è una passante, è palese che lei stia con Mirko per tutto quello che c’è intorno. Il problema non è lei, è il fatto che lui possa amare una donna tanto diversa da me. Non l’ho mai presa in giro per la chirurgia, ho detto solo che il mio fidanzato mi ha sempre amato ripetendomi che ero perfetta così. Mi ha criticato perché ho fatto il filler alle labbra e sta con una che ne ha fatto il quadruplo di me.

Infine, entrambe le donne hanno parlato delle dinamiche in Casa. Greta ha dichiarato di sostenere Vittorio e Beatrice, mentre crede che, se dovesse partecipare al reality, potrebbe scontrarsi con Paolo. Ma, se l’ingresso dell’ex tentatrice è solo un’ipotesi, quello di Perla, invece, è una certezza. L’ex protagonista di Temptation Island entrerà a breve nella Casa e ha parlato delle sue aspettative riguardo questa nuova esperienza: