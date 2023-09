GF Party, chi sono i nuovi conduttori: fuori Soleil e Pierpaolo

Chi sono i nuovi conduttori del GF Party? La nuova edizione del Grande Fratello 2023 Nip/Vip inizierà lunedì 11 settembre 2023 e il profilo ufficiale sui social network ha dato qualche indizio sui nuovi conduttori del talk che precede, su Mediaset Infinity, le puntate. Il format è stato confermato anche per questa inedita edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. I volti alla conduzione, però, non sono gli stessi della passata stagione.

Infatti, non sono Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli i conduttori del GF Party, bensì sarebbero Annie Mazzola e Andrea Dianetti. I telespettatori ne sono proprio convinti, a giudicare dai commenti. Il programma ha pensato di condividere sui social network alcuni indizi e un disegno che raffigura i due nuovi conduttori, senza però mostrare il loro volto. Ed ecco che subito gli utenti social hanno fatto, senza avere particolari dubbi, questi due nomi.

Qualche aiutino ve lo abbiamo dato, ora tocca a voi scoprire chi saranno i prossimi conduttori di #GFPARTY: vi aspettiamo nei commenti! ???????????? pic.twitter.com/lY7CHOxPQW — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 7, 2023

Secondo gli indizi svelati dal reality show, lui è del segno del Toro e ha come superpotere “l’imitazione letale”. In questo ruolo, non vede l’ora di poter dire “Manco a fà così” e sarà un conduttore ottimista. Invece, lei è del segno Ariete e ha come superpotere la “parlantina onesta”. Non vede l’ora di poter dire “Qui è tutto amplificato” e sarà una conduttrice senza peli sulla lingua.

Attraverso questi indizi, i telespettatori hanno subito pensato a Mazzola e Dianetti. E sembra proprio siano loro i misteriosi conduttori del GF Party su Mediaset Infinity. Mentre Andrea è un attore, regista, conduttore televisivo e conduttore radiofonico, Annie è una speaker radiofonica che lavora per Radio 105. Il suo nome completo è Annamaria Mazzola, ma tutti la conoscono ormai come Annie.

A questo punto, non resta che attendere la conferma ufficiale di questi due nomi da parte del Grande Fratello. Intanto, è stata ufficializzata la presenza in studio di Rebecca Stafelli, che prende il posto di Giulia Salemi nel ruolo di commentatrice social. Non solo, per quanto riguarda il cast di questa nuova e inedita edizione, sono stati svelati i nomi dei primi tre concorrenti non famosi.

Per quanto riguarda i Vip, sono ormai ufficiali Giampiero Mughini, Beatrice Luzzi e Alex Schwazer. Secondo gli esperti TV entreranno nella Casa più spiata d’Italia anche l’attrice Grecia Colmenares, la cantante Fiordaliso, l’ex volto di Temptation Island e attore Ciro Petrone, l’ex professoressa de L’Eredità Samira Lui e l’attore e ballerino Massimiliano Varrese.

Infine, è ormai da tempo ufficiale la presenza nello studio di Canale 5 dell’unica opinionista che affiancherà Alfonso Signorini, ovvero Cesara Buonamici.