Grande Fratello, ufficiale Rebecca Staffelli: beffa amara per Salemi

Il nuovo Grande Fratello prende forma. È ormai chiaro come si tratterà di un’edizione diversa dalle altre, basti guardare alle novità introdotte. Non solo un cast composto da vip e nip, ma anche una nuova e unica opinionista: Cesara Buonamici, volto del Tg5. Un ulteriore tassello, già al centro di alcune voci, andrà ad aggiungersi alla nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, in partenza lunedì 11 settembre: ecco chi.

Rebecca Staffelli al posto di Giulia Salemi

Rebecca Staffelli, figlia dell’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli, affiancherà Signorini e Buonamici, nel ruolo di opinionista social. Le voci ufficiose sulla speaker radiofonica hanno quindi trovato ufficialità. Sarà lei a prendere il posto di Giulia Salemi. Lo rende noto Tv Sorrisi e Canzoni, che spiega anche come il ruolo preciso della new entry sarà quello di “leggere i commenti dei telespettatori“.

Da diverse settimane il nome di Rebecca Staffelli era stato accostato al Grande Fratello, sebbene non fosse ancora chiaro quale ruolo avrebbe ricoperto. Ora, però, è stato reso noto che la speaker radiofonica avrà lo stesso compito svolto da Giulia Salemi. Sembra, quindi, che l’influencer italo-iraniana sia stata defenestrata e verrà sostituita nel ruolo di esperta social dalla figlia di Valerio Staffelli.

Grande Fratello, il cast: i nomi di vip e nip

Sempre Tv Sorrisi e Canzoni aveva recentemente annunciato i primi sei concorrenti del nuovo Grande Fratello, tre vip e tre nip. Per quanto riguarda la prima categoria sono stati fatti i nomi di Alex Schwazer (già ufficializzato con tanto di video insieme ad Alfonso Signorini), Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi. Appartenenti alla gente comune, invece, ci sono il modello e ingegnere Vittorio Menozzi, l’operaia Giselda Torresan e la fotografa Letizia Petris.

Tra gli altri concorrenti della prossima edizione del reality di Canale 5 ci sarà anche Giampiero Mughini, la cui conferma è avvenuta tramite lettera pubblicata dal portale Dagospia. Tra gli altri nomi accostati alla trasmissione, ma non ancora confermati, ci sono quelli della cantante Fiordaliso, dell’attore campano Ciro Petrone, dell’ex professoressa de L’eredità Samira Lui e, in conclusione, quello dell’interprete e ballerino Massimiliano Varrese.