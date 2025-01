GF, pace Helena e Zeudi: cosa non torna (dentro e fuori la Casa)

Notte caotica al Grande Fratello. La protagonista della puntata di giovedì, 30 gennaio, è stata sicuramente Helena Prestes. La brasiliana si è prima scontrata con il suo ‘rivale’ Lorenzo Spolverato, per poi avere un confronto di fuoco in studio con Zeudi Di Palma. Dopo essere rientrata in Casa grazie al ripescaggio, infatti, Helena si è trovata coinvolta in un inaspettato triangolo amoroso con l’ex Miss Italia e Javier Martinez. Pur avendo instaurato un legame speciale con Zeudi e nutrendo da tempo un interesse per Javier, durante la sua assenza l’argentino e la giovane napoletana si sono avvicinati, dando vita ad un flirt che ha scatenato la sua furia.

In particolare, la brasiliana si è scagliata contro Zeudi, accusandola in diretta di aver finto interesse nei suoi confronti solo per alimentare la ‘ship’ delle ‘Zelena‘ e dandole della falsa. Nonostante la modella abbia cercato di spiegare di essersi allontanata perché convinta che Helena non provasse gli stessi sentimenti, l’ex naufraga si è rifiutata di ascoltarla e ha continuato ad attaccarla duramente. Tuttavia, una volta terminata la puntata, la situazione ha preso una piega inaspettata.

Ieri notte, Zeudi si è sfogata in camera con Amanda Lecciso e Maria Teresa Ruta, confessando di non voler perdere il rapporto con Helena. Vedendola in lacrime, la Prestes ha quindi deciso di affrontarla in privato per chiarire la situazione. “Era bellissimo il nostro rapporto, sai quanto mi sei mancata e te l’ho dimostrato quando sono arrivata. Però eri interessa anche da Javi”, ha detto inizialmente la brasiliana, spiegando il motivo della sua rabbia.

L’ex Miss Italia, però, ha ribadito di essere sempre stata convinta che Helena fosse etero e che, di conseguenza, non avesse alcuna intenzione di intraprendere una relazione romantica con una donna. Solo per questo motivo, avrebbe scelto di avvicinarsi all’argentino. “Non mi puoi etichettare, mi dà fastidio perché io voglio vivere tante cose e non ho detto no. Io non dico di no all’amore perché le cose belle hanno tante forme e colori e non importa da dove arriva. Tu mi hai aperto un mondo, io non ho mai fatto coming out e mi sento osservata e questa cosa mi fa paura”, ha chiarito la brasiliana.

z: “io avevo capito che tu fossi etero”

Alla fine, le due si sono riappacificate con un tenero abbraccio, dicendo di voler voltare pagina e riprendere il loro rapporto, che al momento resta ancora indefinito. Un vero e proprio colpo di scena, soprattutto dopo tutto quello che era successo in studio e considerando che, fino al giorno prima, Zeudi si scambiava baci e coccole con Javier.

La situazione si fa ancora più ambigua se si pensa che Helena, essendo stata fuori dalla Casa per qualche giorno, ha avuto modo di vedere il grande seguito che il fandom delle ‘Zelena‘ ha sui social. Per questo, molti utenti sui social sono scettici su questo riavvicinamento, sospettando che sia solo un modo per tenere in vita la ‘ship‘ e mantenere il supporto del pubblico. Questa diffidenza non si trova solo fuori dalla Casa, ma anche tra gli stessi inquilini, che non credono affatto alle due ragazze.

“Questo è un grandissimo bluff, una presa per il c*lo che fanno a noi e al pubblico e io da pubblico non mi vorrei sentire presa per il c*lo”, ha esclamato Shaila, riferendosi al triangolo tra le ‘Zelena’ e Javier. Anche Giglio e Pamela Petrarolo sembrano pensarla allo stesso modo, con quest’ultima convinta che il programma stia mostrando una forte protezione nei confronti di Helena, al punto da volerla portare alla vittoria. “La vincitrice è già scritta. La fanno rientrare dopo un bollitore tirato, dopo di questo…”, ha sentenziato l’ex Non è la Rai.