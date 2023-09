GF notte, scivoloni da squalifica? Anita esagera, dubbi su Garibaldi

Dopo la quarta puntata del Grande Fratello 2023 ci sono stati nella notte alcuni scivoloni che, a detta dei telespettatori, potrebbero persino portare alla squalifica. Protagonisti delle nuove uscite infelici sono Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Mentre le parole pronunciate dalla prima sono abbastanza evidenti, sul simpatico concorrente calabrese ci sono dei dubbi al momento. Andando con ordine, i gieffini si sono confrontati dopo quanto accaduto nel corso della nuova puntata del 21 settembre.

La maggior parte di loro si sono schierati in diretta contro Beatrice Luzzi, ottenendo però un risultato abbastanza negativo per loro. Infatti, l’attrice è uscita dallo scontro abbastanza bene, visto che è sempre più amata dai telespettatori. Non solo, Cesara Buonamici ha riservato un bel colpaccio, salvandola dalle nomination. Quanto accaduto ha fatto storcere il naso ai concorrenti, che potrebbero aver compreso che la Luzzi sta conquistando sempre di più il pubblico.

D’altronde, il “tutti contro uno” non funziona. Ed ecco che Anita al GF nella notte si è lasciata andare a uno scivolone, che tutti stanno criticando. In particolare, pare consigliare al resto del gruppo di lasciare completamente sola Beatrice. Una proposta, questa, che sta facendo discutere sul web, in quanto nessuno andrebbe isolato.

“Quello che ti dico è che guarda caso lei alla fine rimane sempre se stessa. Ragazzi io mi sono un po’ stancata… io ci parlo anche se… però basta. Quindi ti dico, ad un certo punto forse tu devi rimanere sola per renderti conto”

Secondo Anita, la Luzzi dovrebbe rimanere sola. C’è chi sta prendendo le difese della Olivieri, ritenendo che il suo discorso sia concentrato sul fatto che Beatrice dovrebbe riflettere sul perché non riesce ad andare d’accordo quasi con nessuno nella Casa di Cinecittà. Ma molti altri telespettatori hanno preso le sue parole come un tentativo di isolare la Luzzi nel vero senso della parola.

Ma perché si parla di squalifica? Nella passata edizione, Ginevra Lamborghini è stata squalificata per un’osservazione simile su Marco Bellavia. Certo, va detto che la situazione era ben diversa, visto che l’attore stava affrontando un momento di sconforto davvero importante.

Intanto, finisce nel mirino di alcuni telespettatori Giuseppe Garibaldi, che finora sembra essere uno dei gieffini più apprezzati dal pubblico di questa edizione. Chi non approva il suo atteggiamento ora lo sta accusando di aver pronunciato una frase omofoba, durante una conversazione con i suoi compagni, con tanto di censura da parte della regia.

Proprio perché non è stato possibile ascoltare l’intera frase pronunciata dal concorrente calabrese c’è ora qualche dubbio al riguardo. Quando è accaduto ciò, Garibaldi stava chiacchierando con Massimiliano Varrese, Samira Lui e Marco Fortunati. Ed ecco che ha affermato: “Anche i miei amici mi hanno detto di non fare u…”.

In questo istante, la regia ha deciso di censurare, passando a un’altra inquadratura della Casa di Cinecittà. Per questo c’è qualcuno che ritiene che Giuseppe si sia lasciato andare a un’affermazione scomoda e c’è chi addirittura lo accusa di aver pronunciato una frase omofoba. Non ci sono conferme, dunque non è giusto accusare Garibaldi di questo.

Infatti, quelle che stanno facendo questi pochi telespettatori sono solo ipotesi, in quanto non si è sentito cosa ha davvero detto. Per questo motivo, moltissimi telespettatori stanno prendendo le sue difese, convinti che ci siano degli hater che stanno inventando tutto questo per metterlo in cattiva luce.