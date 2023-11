GF notte, fuori gli altarini: oltre Varrese, un’altra gieffina sbugiardata

Si sa, la notte dopo la puntata del Grande Fratello 2023 è sempre movimentata. Gli animi si sono scaldati durante la diretta, con Massimiliano Varrese al centro della scena. L’attore si è ritrovato improvvisamente senza il sostegno del gruppo di coinquilini con cui finora aveva una solida amicizia. Ed ecco che nella notte la situazione si è ulteriormente complicata, in quanto due gieffine hanno deciso di parlare e di svelare alcuni retroscena.

A dare inizio a questa complicata situazione è stata la sfuriata improvvisa di Varrese contro vari coinquilini, che aveva già insospettito la maggior parte dei telespettatori. Inaspettatamente, l’attore si è anche ritrovato a litigare animatamente con Rosy Chin, nei giorni scorsi. Nel corso della puntata in diretta, Letizia Petris non è più riuscita a trattenere il suo disappunto e ha smascherato Massimiliano, certa che dietro il suo cambio di rotta ci sia una strategia ben studiata. A svelare altri fatti inediti ci ha pensato nella notte Anita Olivieri:

“Dai è palese che è tutto studiato. Ma tu lo sai che la sera prima lui diceva che si annoiava, è rimasto vestito fino in piena notte, erano le 5 del mattino e diceva ‘ora inizio a provarci anche con te perché mi sto annoiando’? Lo sapevi forse? Te l’ha detto? Io non l’ho mai rivelato prima, ma ci sono le clip e possono andarle a prendere se vogliono le prove. Lui ha proprio detto ‘ora ci provo con te, ora inizio a provarci con Anita, questa settimana ci proverò con te’. E allora vedi? Guarda che è tutto vero”

Anita al GF nella notte ha continuato questo suo discorso, dichiarando di voler stare zitta, in quanto potrebbe peggiorare la situazione. Subito dopo, Letizia Petris ha sostenuto la Olivieri e ha sbugiardato anche Rosy Chin:

“Ha guardato Rosy e le ha detto che si annoiava e voleva litigare. Lei gli ha detto di sì per creare un po’ di pepe in Casa”

Dunque, almeno da ciò che hanno rivelato le due gieffine, la lite tra Massimiliano e Rosy sarebbe stata studiata da entrambi. Pertanto, ora molti telespettatori non considerano più vero ciò che i due concorrenti fanno all’interno della Casa di Cinecittà.

Grande Fratello, la Casa divisa: cosa si pensa di Perla Vatiero

Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha annunciato che ci sarà una sorpresa nella prossima puntata che riguarda Perla Vatiero. Da questo suo annuncio, si è iniziato a pensare che l’ex fidanzata di Mirko Brunetti entrerà nella Casa di Cinecittà come concorrenti. Ad avere una reazione è stata subito, ovviamente, Greta Rossetti, la quale sul suo profilo Instagram ha dichiarato:

“Vi amo… ma lasciamo l’ingresso ad altre. Sto bene a casa mia. Lì dentro uscirebbe la parte arrogante del mio carattere che preferirei non far vedere. Quindi ahimè resterò una telespettatrice che è meglio, fidatevi”

Cosa pensano, invece, i concorrenti del reality show? Letizia Petris sta iniziando a pensare che Perla sia alla ricerca di popolarità e visibilità. Crede che Mirko abbia il diritto di viversi in serenità la sua nuova relazione con Greta, in quanto la storia con la Vatiero è finita a Temptation Island. E Brunetti sembra essere d’accordo con Letizia.

Al contrario, Ciro Petrone ha preso le difese di Perla. “L’avresti fatto anche tu! La loro storia è finita in tv e l’altra con Greta è nata sempre in televisione. Poi Greta ha messo in mezzo Perla”, ha precisato l’attore, anche lui ex partecipante di Temptation Island. Anita Olivieri ha sostenuto il pensiero di Ciro, ricordando che la Vatiero è stata la fidanzata di Mirko per ben cinque anni.

Infine, Fiordaliso ha espresso solo un pensiero su Greta, affermando apertamente che non le piace, almeno per come si è presentata. “Mirko mi piace ed è molto educato, come cavolo fa a stare con lei?!”, si chiede la cantante.