GF notte, caos: Javier difende Lorenzo, Chiara asfalta Alfonso

Notte agitata al Grande Fratello dopo la puntata andata in onda giovedì, 16 gennaio, su Canale 5. Oltre a confrontarsi con Helena Prestes, Lorenzo Spolverato ha anche ricevuto una sorpresa dal cosiddetto ‘guru della moda’, Saro Mattia Taranto, che ha svelato (di nuovo) di essersi scambiato un bacio con il gieffino. Lorenzo ha negato tutto, chiarendo di aver visto Saro solo un paio di volte in amicizia, senza che accadesse nulla di romantico tra di loro. Insomma, un confronto che poteva benissimo essere evitato e che è sembrato più un tentativo di fare “outing” al modello milanese, senza però rivelare niente di più rispetto a quanto Taranto aveva già raccontato ai giornali.

In tanti non hanno apprezzato questo confronto, tra cui anche uno dei ‘nemici’ di Spolverato nella Casa: Javier Martinez. Dopo la diretta, Lorenzo ha preso in disparte Javier, per ribadirgli cosa pensa di lui. Da lì, è nato un lungo battibecco, con i due che si sono scambiati accuse e si sono dati dei “comodini” a vicenda. Nonostante tutto, però, l’argentino ha anche difeso Lorenzo, ammettendo che, se non fosse stato immune, non lo avrebbe comunque votato. Il motivo? Il pallavolista non ha apprezzato l’intervento del ‘guru della moda‘:

E pensa che io stasera non ti avrei nemmeno nominato se tu non fossi stato immune. Mi ha fatto arrabbiare l’accanimento che c’è stato su di te e l’avrei anche detto in diretta nella puntata. Parlo del guru, della cosa venuta da fuori. Perché è facile venire da fuori e parlare in quella maniera. Non mi è piaciuta per nulla quella cosa e mi sembrava sbagliata. Avevo già il discorso in mente, avrei detto ‘sembrerà strano, ma voglio spezzare una lancia a favore di Lorenzo , ma a me non mi piace questa cosa che sto vedendo’.

“Ti ringrazio per questa opinione sul guru. Così come se venissero tuo papà e tua mamma qui, io sarei molto contento per te”, ha risposto Lorenzo. Alla fine, i due hanno però ripetuto di non aver cambiato idea l’uno sull’altro, riconoscendo di essere totalmente incompatibili.

Javier: 'Io gioco a carte?'

Lorenzo: 'beh, 4 coperte ed una scoperta…'

Javier: 'Vediamo, forse alla lunga si scoprono tutte…No, sto facendo il tuo gioco…'

Lorenzo: 'No, non mi devi dare la caramellina Javi'

Ma è cosi che si fa, tanto è quello vuoi.#GrandeFratello pic.twitter.com/sfAMYVBkHL — Violett926 (@violett926) January 17, 2025

Grande Fratello, scivolone di Alfonso: la replica di Chiara

Dopo la diretta del Grande Fratello, è scoppiata una discussione tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. Chiara ha confessato ad Alfonso di esserci rimasta male per non essere stata scelta da lui durante la catena di salvataggio. Una situazione che l’ha sorpresa, soprattutto perché Alfonso ha dichiarato di provare un forte interesse per lei. Nonostante ciò, Alfonso ha deciso di salvare Javier durante la catena, spiegando poi che la sua seconda scelta sarebbe stata Zeudi.

Dal canto suo, Alfonso ha spiegato di dare priorità all’amicizia rispetto ad una ragazza che gli piace, precisando però che questo non significa che non tenga a Chiara. “Con me sei un po’ prevenuta”, ha sottolineato. Dopodiché, parlando del bacio scambiato in puntata, Alfonso si è lasciato andare ad un’esternazione che ha scatenato non poche polemiche. “Non ti facevo così timida. Una ragazza di Trento, che va a ballare in tutte le discoteche, è timida?”, ha detto, lasciando Chiara a dir poco interdetta.

“Scusa? Vuoi ripetere? Cosa significa? Mica me le limono le persone“, ha prontamente risposto la Cainelli, rimettendo al suo posto il concorrente partenopeo. Sui social, non sono mancate le critiche nei confronti di Alfonso, con molti utenti che lo hanno accusato di atteggiamenti maschilisti.