GF, nuova cotta per Alfonso: la dichiarazione d’amore per Chiara

Dopo Federica Petagna, Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma, Alfonso D’Apice sembra essersi preso una cotta per un’altra concorrente del Grande Fratello. Di chi si tratta? Della new entry, Chiara Cainelli. Sin dal suo ingresso nella Casa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è avvicinata molto ad Alfonso, dando l’impressione che tra loro ci fosse semplicemente un’amicizia. Per questo motivo, sia Chiara che il pubblico sono rimasti sorpresi quando, nella notte del 2 gennaio, Alfonso si è dichiarato inaspettatamente alla giovane gieffina.

Mentre erano a letto insieme, Alfonso ha confessato a Chiara di provare un interesse per lei, aggiungendo però di sentirsi in grande difficoltà a causa della sua amicizia con Javier Martinez. L’ex protagonista di Temptation Island ha instaurato un forte legame con Javier, il quale, fino a pochi giorni fa, aveva iniziato un flirt con Chiara. Tuttavia, l’argentino ha deciso di interrompere la conoscenza sul nascere, spiegando di non aver provato la famosa scintilla con lei. Nonostante sia stato lo stesso Javier a porre fine alla situazione, Alfonso, per timore di ferire l’amico, avrebbe esitato prima di dichiararsi a Chiara, non raccontando della sua “cotta” a nessuno.

Nel frattempo, però, Alfonso si è anche lasciato andare a un bacio con Zeudi, con cui aveva avuto una frequentazione già prima di entrare nella Casa del Grande Fratello. Per questo, Chiara è rimasta molto spiazzata e lo aveva visto sempre solo come un amico. Visibilmente in difficoltà, la Cainelli ha ammesso di non sapere come gestire la situazione, mentre Alfonso, pur imbarazzato, ha chiarito di non provare nulla per Zeudi.

Chiara è comprensibilmente in difficoltà e piena di dubbi. Ricordiamo che Alfonso era entrato nella Casa con l’obiettivo di riconquistare la sua ex, Federica Petagna, che lo aveva lasciato dopo Temptation Island. Inizialmente sembrava esserci un riavvicinamento, ma Federica ha poi scelto l’ex tentatore Stefano Tediosi, chiudendo ogni possibilità con Alfonso.

Dopo di lei, Alfonso si è avvicinato a Mariavittoria, che però ha deciso di proseguire la sua relazione con Tommaso. Poi è arrivato il turno di Zeudi, che conosceva già, e con cui si è scambiato un bacio. E ora, a pochissimi giorni da quel bacio, si è dichiarato a Chiara. Insomma, Alfonso sembra cambiare interesse da un giorno all’altro. Come si evolverà, adesso, la sua storia con la Cainelli? Non resta che aspettare per scoprirlo.