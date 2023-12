GF notte: Beatrice verso l’abbandono, Perla difende Mirko

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, 11 dicembre, è tornata ad essere “Beatrice Luzzi-centrica”. Nel corso della diretta, si è prima parlato degli scontri con Sara Ricci, per poi dare spazio alla linea della vita dell’attrice. Successivamente, Beatrice ha ricevuto un’attesissima sorpresa, dato che ha potuto riabbracciare i suoi due figli e il loro cagnolino Simba. Chiaramente la Luzzi ha subito cercato di assicurarsi che i suoi ragazzi stessero bene, al che il figlio Valentino gli ha consigliato di non dare peso agli attacchi di Massimiliano Varrese, definendolo un “vigliacco“. Ebbene, queste parole hanno agitato parecchio l’attore, che ha subito cercato di turbare la donna.

Prima, ha iniziato a dire che l’ex protagonista di “Vivere” aveva ricevuto informazioni esterne dal figlio e che, per questo, meritava un provvedimento disciplinare. Tuttavia, come fatto notare dalla stessa Beatrice, il discorso non stava in piedi, dato che il ragazzo ha espresso soltanto un’opinione. Alla luce di ciò, Varrese ha quindi iniziato ad attaccare la Luzzi per aver usato il termine “bipolare” durante la loro discussione, insinuando addirittura che meriterebbe la squalifica a causa della grave affermazione. “Se avessi detto una cosa così io ero già fuori”, ha dichiarato nella notte. Peccato che, Massimiliano si è dimenticato di un piccolo dettaglio: durante uno scontro avvenuto lo scorso ottobre, anche l’attore diede della “bipolare” proprio a Beatrice.

Beatrice Luzzi vicina all’abbandono: cos’è successo

Ad ogni modo, l’incontro con i figli ha scosso particolarmente Beatrice. Sebbene Valentino ed Elia l’abbiano incoraggiata a continuare il suo percorso, la gieffina ha confessato di non credere alle loro parole ed è convinta che i suoi ragazzi abbiano bisogno di lei: “Ho nostalgia dei miei bambini. Secondo me hanno bisogno della mia presenza. Loro dicono che vogliono che resti, ma perché mi incoraggiano. Non credo che questa sia la verità. La cosa che mi turba molto è che il mio secondogenito non ce la fa più e me ne sono accorta, io lo sapevo”.

Per questo, la Luzzi starebbe pensando addirittura di lasciare per sempre la Casa più spiata d’Italia. “Qui così non posso proprio restare. Mancano ancora diversi mesi, per i miei figli sono tanti”, ha poi aggiunto l’attrice, riflettendo sui diversi mesi che mancano ancora alla fine del Grande Fratello. A questo punto, Fiordaliso ha cercato di farle cambiare idea, ma la gieffina sembrava essere alquanto irremovibile. Non resta che attendere per scoprire quale sarà la sua decisione definitiva.

Perla Vatiero difende Mirko Brunetti e attacca Greta Rossetti

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, c’è stato anche il ritorno di Mirko Brunetti. Dopo l’eliminazione dello scorso sabato, 9 dicembre, l’ex gieffino è tornato in Casa per confrontarsi con le sue ex fidanzate, Perla Vatiero e Greta Rossetti. In particolar modo, Mirko ha smentito le parole dell’ex tentatrice, che negli scorsi giorni aveva rivelato che, prima di entrare nella Casa, il ragazzo le avesse confessato di volere un figlio da lei. “Non è assolutamente così. Magari è vero che una volta abbiamo avuto paura che potesse essere successo, in un attimo di passione. Ma non ho mai detto che volevo un figlio da lei”, ha chiarito Mirko.

Dopo aver scoperto questa rivelazione, Perla è rimasta spiazzata. Tuttavia, l’ex protagonista di Temptation Island non se l’è presa con l’ex ragazzo, bensì con Greta Rossetti. La Vatiero ha difeso Mirko, dichiarando che l’ex tentatrice non si è comportata bene nei suoi confronti, dato che ha cercato d’infangarlo non appena varcata la Porta Rossa svelando dei dettagli intimi della loro relazione:

Mirko ha detto che magari hanno rischiato, come può succedere a una coppia. Giusto? Il rischio può capitare. Tu lo vuoi difendere e poi nel momento in cui se n’è andato hai detto tutte le cose che lui ha fatto. Non lo stai tutelando non ti sei risparmiata qualcosa perché ne ha parlato anche con altri. Non aveva senso che lei lo dicesse.