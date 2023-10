GF notte: Beatrice mostra la lettera di Garibaldi, Mirko si sbilancia

Ieri, lunedì 30 ottobre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Una puntata che ha visto l’uscita di Valentina, battuta al televoto da Beatrice, Grecia, Massimiliano e Giuseppe. Quest’ultimo ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo, dopo aver passato giorni a temere di essere eliminato. Garibaldi, infatti, non ha mai nascosto il suo desiderio di rimanere nel reality e, questa volta, ha veramente creduto che potesse lasciare per sempre la Casa più spiata d’Italia. Per questo, nei giorni scorsi, ha anche voluto scrivere una lettera a Beatrice Luzzi, in segno di pace a seguito degli ultimi scontri. Tuttavia, nel corso dell’intera diretta, non ha mai voluto svelarne il contenuto.

Ad ogni modo, dopo la fine della puntata, Beatrice non è riuscita a trattenere la curiosità ed è andata in camera di Giuseppe per chiedergli di svelarle il contenuto di questa famosa lettera. Dopo circa un’ora d’insistenza, Garibaldi ha poi finalmente ceduto. I due si sono rifugiati in giardino, così da poter parlare lontano dagli altri inquilini. E, proprio lì, la Luzzi ha finalmente letto la carta. Essendosi posizionata proprio sotto una delle telecamere in giardino, i telespettatori hanno potuto sbirciare e scoprire cos’ha veramente scritto il gieffino:

Bea, scrivo questa lettera perché scrivere mi aiuta a esprimere meglio quello che sento e penso. La nostra storia se così si può definire non è andata per come doveva andare, o per come io avessi mai immaginato che andasse. Il mio pensiero su di te è sempre stato positivo. In te ho visto la donna che ogni uomo vorrebbe avere, affascinante, dolce, istintiva e soprattutto libera, libera di pensare e agire. Ho sempre messo in primo piano i tuoi pregi, andando oltre e non pensare più come ti descrivevano. Mi voglio nuovamente scusare per quello che ho detto ma vorrei anche che tu mi capissi. Non sono mai stato un giocatore, e non mai ho pensato che tu giocassi. Forse anche se l’ho detto, ma la tristezza, la delusione e la pressione mi hanno portato a fare alcuni sbagli e dire cose che non pensavo. Spero che una volta usciti… Giuseppe

“Ci sono anche le virgole, i punti, ti hanno aiutato a scriverla allora“, ha poi risposto ironicamente Beatrice. Dunque, almeno per ora, la Luzzi e Garibaldi sembrano aver seppelito l’ascia di guerra. Bisognerà attendere per capire gli sviluppi di questa storia e scoprire se i due decideranno di darsi una seconda possibilità.

“In te ho visto la donna che ogni uomo vorrebbe: bella, affascinante, forte, istintiva e soprattutto libera di pensare e agire.” I nomi di qualcuno di molto infossato che ha suggerito queste parole dal confessionale subito pic.twitter.com/qAjNk2tYbA — noemi. (@wildfiresqueen) October 31, 2023

GF: Mirko e la decisione su Perla e Greta

Durante la 15esima puntata del Grande Fratello, si è poi di nuovo parlato del triangolo formato da Mirko, Perla e Greta. A seguito della lettera inviatagli dalla Vatiero, Alfonso Signorini ha mostrato al gieffino la forte reazione dell’ex tentatrice. Greta, infatti, aveva commentato il tutto sostenendo che Mirko fosse ancora innamorato di Perla. Quest’uscita non è affatto piaciuta a Brunetti, che al momento si trova sempre più confuso sulla sua situazione sentimentale. Per questo, avrebbe deciso di fare due passi indietro nei confronti di Greta. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Biccy:

Onestamente a questo punto traggo le mie conclusioni. Lei ha messo un muro e allora io faccio due passi indietro. Io per lei ho fatto cose folli, ho anche preso un aereo per vederla tre ore. E allora adesso dico basta. Io mi sono già chiuso tanto quando è venuta qui e non mi ha dato nessuna risposta. Lei è venuta qui e io pensavo mi dicesse altro. Ma poi sti messaggi sui social. Adesso ha detto che amo ancora Perla. Cosa penso di Perla? La verità, cioè che è stata una persona molto importante per me. Poi dopo quella lettera non posso dire nulla di brutto su Perla.

Insomma, la situazione sembra essere sempre più in bilico tra Greta e Mirko. Dopo aver sentito le parole del ragazzo, l’influencer ha pubblicato un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, in cui è letteralmente sbottata. L’ex tentatrice ha confessato di essere schifata da tutto ciò che sta accadendo, affermando di non voler più parlare di Mirko e della loro storia. Infine, ha anche accusato Brunetti di non essere mai stato innamorato:

Nessuno gli ha detto di entrare lì dentro se avesse voluto risposte e voleva vivermi lo faceva qui fuori quindi l’unico ad oggi a dovermi dimostrare e lui. Mi dispiace ma sta facendo l’opposto quindi non ditemi più Greta vai a riprendertelo perché Greta è schifata da quello che sta vedendo ( e guardatevi i fuori onda per capire di cosa parlo). Con questo ho smesso di parlare di Mirko e di quello che succederà nel prossimi giorni.. ricordatevi solo una cosa la finta innamorata non sono stata io che nonostante tutto ero qui. Vedrete e mi darete ragione.

Alla luce di tutto ciò, in tanti stanno chiedendo a gran voce l’ingresso di Perla dentro la Casa. Per ora, la giovane si trova a Firenze, ma, allo stesso tempo, ha dichiarato di non sapere cosa potrebbe succedere in futuro.