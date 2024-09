GF, Non è la Rai nella bufera. Il gesto scatena il web: “Che schifo”

Dopo la terza puntata del Grande Fratello, il terzetto di Non è la Rai finisce al centro delle polemiche. In particolare, su X (ex Twitter) molti telespettatori si stanno dicendo indignati per un gesto che pare essere uno sfottò sul fisico di Ilaria Clemente. Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo formano un unico concorrente nel cast di questa 18esima edizione e finora si sono contraddistinte per la loro simpatia e il grande affetto che le lega. Ma ecco che per i concorrenti arrivano le prime polemiche e proprio il terzetto finisce nella bufera sul web.

Facendo il punto della situazione, subito dopo la terza puntata in onda il 23 settembre 2024, Pamela e Ilaria Galassi si sono ritrovate a chiacchierare. A un certo punto, la Petrarolo sembra fare un commento su Ilaria Clemente, che ha nominato durante le nomination con le sue due colleghe. “L’amica tua è saggia, eh?”, ha affermato inizialmente Pamela. Ma ecco che la risposta della Galassi è stata seguita da un gesto che sta attirando numerose polemiche. “Sì, però anche…”, ha dichiarato Ilaria. Stando a ciò che hanno interpretato dei telespettatori, le due pare stessero parlando proprio di Ila.

Per questa fetta di pubblico, il gesto della Galassi avrebbe rappresentato il corpo della Clemente. “Che schifo”, scrive un telespettatore in queste ore su X. Nella scena in questione, Ilaria di Non è la Rai al GF avrebbe mimato un corpo formoso, proprio per far intendere di chi stesse parlando, ovvero della Clemente. Per molti telespettatori questo gesto risulterebbe una presa in giro nei confronti di Ila, la quale è attualmente al televoto per l’immunità con Iago Garcia e Yulia Bruschi.

Intanto, c’è chi cerca di indagare su questa misteriosa e criptica conversazione tra la Galassi e la Petrarolo. Chiaramente, per il momento, le accuse si basano su segnalazioni fatte dai telespettatori e che non trovano una conferma concreta. Infatti, la scena è di libera interpretazione e le due amiche di Non è la Rai probabilmente stavano parlando di altro e non stavano mimando un corpo formoso, come molti pensano.

Sta di fatto che in pochi minuti si è accesa una grande polemica intorno alle due gieffine. Non resta che attendere per scoprire se anche Alfonso Signorini, nella puntata di giovedì prossimo, deciderà di indagare sull’accaduto. Il conduttore, nella serata di ieri, ha dovuto affrontare la prima polemica nata su Lorenzo Spolverato, il quale aveva fatto delle dichiarazioni sulla sua passata relazione abbastanza tristi.