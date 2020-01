Gf news, Ivan si sbilancia su Clizia: “Sei mia”, lei scoppia a piangere: “Una bugia?”

Grande Fratello Vip, Clizia presa in giro da Ivan? Le preoccupazioni della concorrente

Retroscena inaspettato durante il corteggiamento di Ivan Gonzalez nei confronti di Clizia Incorvaia. Cos’è successo? La ragazza, durante un confessionale mostrato solo oggi, è scoppiata in lacrime ripensando alle sue storie d’amore passate e ha confessato di non essere sicura di voler continuare a conoscere Ivan perché teme che anche lui le stia dicendo una marea di bugie. Ha delle riserve, dunque, nei confronti di Ivan, nonostante sia palese la forte attrazione reciproca. Qualcosa, però, potrebbe andare storto, considerata la mancanza di fiducia (non totale, per fortuna) che Clizia nutre nei confronti degli uomini.

Ivan sempre più vicino a Clizia: si sbilancia, il corteggiamento continua

Dopo i primi avvicinamenti, Ivan Gonzalez si è sbilanciato: “Ci sono degli sguardi bellissimi. Mi piace Clizia sia perché penso sia bellissima sia perché la considero una persona piacevole. Ha anche una parte divertente, solare e allegra. Mi trasmette tanto quando parla, fa discorsi interessanti. Mi dà tanti segnali. Lei mi aveva detto che è il mio regalo… questo significa che è mia?”.

Clizia Incorvaia chiude tutto? Teme che Ivan le stia raccontando troppe bugie

Clizia Incorvaia apprezza molto il corteggiamento di Ivan: “Ho visto la sua faccia da sognatore… Ultimamente sempre meno uomini fanno discorsi così. Generalmente siamo noi donne che parliamo di famiglia”. Poi, però, c’è stato un risvolto inaspettato: Clizia è scoppiata in lacrime – Paolo Ciavarro per il fratello e il padre – e ha fatto delle confessioni legate al suo passato. Ecco cos’ha detto: “Pensi sempre che ci sia della finzione. Pensi sempre che sia una bugia, che tutto non sia vero. Sono confusa”. Ivan ha aggiunto qualcosa: “Ho molto rispetto per la sua situazione: questo mi fa frenare… Non vorrei essere troppo”.