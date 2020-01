Clizia e Ivan, feeling: “Il mio regalo è la presenza nella sua vita”

Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez, al GF Vip aumenta il feeling: “Il mio regalo è la presenza nella sua vita”. Lo spagnolo: “Mi trasmette tanto”. Ciavarro sempre più lontano, il gossip

Che feeling! Tra Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez pare che l’intesa sia in costante aumento. Nelle scorse ore l’ex tronista spagnolo è stato festeggiato dai suoi compagni di viaggio con un party a sorpresa a tema iberico, pensato dal Grande Fratello Vip che ha chiamato il giovane in confessionale mentre ha affidato agli altri inquilini il compito di preparare la festa inaspettata. E voilà: tanti auguri e tanto divertimento. Non solo: Gonzalez si è sbilanciato sull’ex moglie di Francesco Sarcina, la quale, dal canto suo, tra il serio e il faceto, ha risposto con zucchero e miele… Nel frattempo, sembra che la conoscenza tra l’influencer e Paolo Ciavarro, che tanto aveva fatto mormorare il gossip nei primissimi giorni del reality, si sia ‘raffreddata’.

Ivan: “Clizia la vedo più il mio prototipo, ha una parte divertente e solare, mi trasmette tanto”

“Paola (Di Benedetto, ndr) e Clizia, sono diverse ma due belle ragazze, anche se mi piace di più Clizia, la vedo più il mio prototipo, ha una parte divertente e solare, mi trasmette tanto”. Queste le parole di Ivan, giunte durante uno scambio di opinioni con Barbara Alberti. La chiacchierata è avvenuta mentre si stava celebrando il party. Una volta conclusosi, Gonzalez è andato ‘alla carica’ della Incorvaia: “Ti sei divertita?”, ha chiesto all’influnencer che con un luminoso sorriso ha risposto: “Sì, tantissimo!”. Ivan ha preso la palla al balzo tra ironia e serietà: “Quindi mi devi ringraziare, voglio il mio regalo… Tu mi avevi detto che avevi un regalo per me… A me non piacciono le donne che dicono le bugie”. La Incorvaia, sempre solare e luminosa, ha replicato: “Il mio regalo è la presenza nella tua vita”. Serio e faceto, si diceva. “Quello ci sta, quello me lo prendo come regalo”, ha concluso l’ex tronista, stavolta tutt’altro che ironico.

La situazione di Clizia Incorvaia fuori dalla Casa

Si è raffreddata invece la pista gossippara che nei giorni scorsi sussurrava di una certa complicità tra Paolo Ciavarro e Clizia. Al di là degli spifferi ‘rosa’, è opportuno sottolineare che l’influencer, sempre pochi giorni fa, ha rimarcato di non aver la testa per intraprendere storie o flirt nella Casa perché fuori c’è la delicata questione separazione con Sarcina. E se invece alla fine si scioglierà? Magari proprio con Ivan? Chissà…