Clizia, nessuna storia: né Ivan né Paolo. Situazione delicata fuori dal GF

Clizia Incorvaia chiude a ogni eventuale love story al GF Vip: né Ivan né Paolo Ciavarro. L’influncer spiega la delicata situazione fuori dalla Casa. Applausi dal pubblico, Zequila e Gonzalez criticati per l’approccio alla donna

Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina, è una delle personalità che più è spiccata nella prima settimana del Grande Fratello Vip 4. Diverse anche le voci su suoi possibili ‘interessamenti’ maschili. Il pubblico è pronto a scommettere che possa scoccare la scintilla con Paolo Ciavarro. Nelle ultime ore, però, il gossip si è scatenato anche su Ivan Gonzalez. Tuttavia la giovane ha altro in testa. Lei stessa lo ha spiegato all’ex tronista spagnolo e ad Antonio Zequila, durante una chiacchierata odierna. Clizia, senza scendere nei dettagli, ha dichiarato che la situazione fuori dalla Casa è alquanto delicata riferendosi alla separazione con l’ex marito…

Clizia, Nina prima di tutto e tutti

Clizia, Zequila e Ivan hanno parlato della possibilità di vivere amori in una determinata situazione e la Incorvaia ha riferito ai due che attualmente ha tutt’altro per la testa. Nella fattispecie ha spiegato che se dovesse fare dei ‘passi falsi’ nel reality, potrebbe avere delle ripercussioni fuori dalla Casa dove è coinvolta in una causa (evidentemente riferita alla separazione con l’ex marito Sarcina). L’influencer ha inoltre aggiunto che di mezzo potrebbe finirci anche la figlia Nina (4 anni) e dunque eviterà in tutti i modi di attirare su di sé eventuali grattacapi. Peccato che Gonzalez e Zequila pare non abbiano ben capito la situazione della 33enne originaria di Pordenone. In particolare l’iberico ha insistito nel dirle che sbaglia a chiudere totalmente le porte ‘all’amore’. Inevitabile che il pubblico si accendesse su Twitter…

Il pubblico a favore di Clizia e contro Zequila e Ivan

Sono stati diversi gli utenti che dopo aver ascoltato il dialogo tra i tre, hanno definito Clizia una persona molto matura e consapevole. Discorso totalmente differente fatto per Ivan e Zequila. Infatti sono giunti non pochi ‘cinguettii’ che hanno criticato i due uomini per non aver compreso appieno la situazione dell’ex di Sarcina. Qualcuno ha inoltre scritto che lo spagnolo sia interessato solo a intrecciare una relazione per ottenere visibilità. Stesso concetto espresso nelle scorse ore da Paola Caruso, che ha ben conosciuto l’iberico. I due furono molto intimi a Supervivientes (L’Isola dei Famosi spagnola), nel 2017.