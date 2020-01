Grande Fratello, Paolo Ciavarro fratellastro e padre: confessioni che lo commuovono

Padre e fratellastro di Paolo Ciavarro, le confessioni del concorrente del Gf Vip 2020

Paolo Ciavarro sta dimostrando, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, di essere un ragazzo limpido e con un forte attaccamento alla sua famiglia. Nonostante i suoi genitori si siano lasciati da anni, hanno sempre saputo dargli le giuste attenzioni, non venendo mai meno alla loro funzione di educatori; adesso ha con entrambi un legame stupendo, anche se vorrebbe aprirsi di più con suo padre, l’attore Massimo Ciavarro. Il ragazzo ha speso anche delle bellissime parole per il fratellastro Andrea, facendo una confessione ad Adriana Volpe.

Grande Fratello gossip, Paolo Ciavarro parla del vero rapporto che ha con suo fratello e di quello che vorrebbe dal padre

Ha prima parlato di suo fratello: “Con Andrea ho un ottimo rapporto. Ci siamo un po’ allontanati, cioè ci vediamo molto meno. Non l’ho mai visto come un fratellastro… una parola tra l’altro bruttissima. Non ne parlo molto così come di mio padre”. E poi ha raccontato di quanto gli piacerebbe avere un dialogo più spontaneo col padre, che ha imparato a conoscere meglio grazie all’avventura vissuta insieme a Pechino Express: “Vorrei riuscire a parlare di più con lui. Con lui ho condiviso una bellissima esperienza. Abbiamo un rapporto stupendo, però, rispetto a mia madre, con lui parlo di meno, ma amo entrambi con tutto il mio cuore. Voglio sapere se è orgoglioso di me”.

Il sogno di Paolo Ciavarro: una famiglia unita e un figlio

La Volpe è rimasta piacevolmente colpita dalle parole di Paolo Ciavarro: “Ha fatto un ritratto della famiglia molto bello. Una famiglia allargata, sì, ma solida”. Il desiderio più grande del concorrente del Gf 2020? Avere una famiglia con la “f” maiuscola, senza divorzi e con un amore eterno: “Vorrei riuscire ad avere una famiglia unita, anche se noi lo siamo a modo nostro. Io ci credo. Voglio diventare padre”.