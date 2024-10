GF, nella Casa “non c’è lucidità”: Shaila trascina tutti nella bufera

Shaila Gatta al Grande Fratello continua a non convincere gran parte dei telespettatori. L’ex Velina di Striscia la Notizia era appena entrata nella Casa più spiata d’Italia e già si parlava di possibili love story con Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Il suo atteggiamento poco chiaro e soprattutto per nulla decisivo sta dividendo il pubblico di Canale 5, ma nella Casa sembra non creare particolari commenti. Ed è per questo che i telespettatori accusano i concorrenti di questa edizione di essere poco lucidi. Non solo, parlando con le Non è la Rai, Shaila si lascia andare a un’affermazione che attira l’attenzione del pubblico.

Facendo il punto della situazione, la gieffina ha ammesso nei giorni scorsi di non provare attrazione nei confronti di Javier. Quest’ultimo è rimasto particolarmente deluso dal comportamento dell’ex Velina e, durante la puntata di lunedì scorso, ha stroncato sia lei che Lorenzo Spolverato. Il pubblico è ormai schierato dalla parte di Javier ed Helena Prestes, considerati delle ‘vittime’ di presunte strategie. Molti telespettatori esprimono sui social tanti dubbi su ciò che sta accadendo nella Casa e che poco convince.

Shaila è decisamente incerta e poco sicura di ciò che vuole. Dice di voler essere libera, ma qualcuno la accusa di trattare Lorenzo e Javier come i suoi “giocattolini”. Lei e Spolverato hanno dato più volte l’impressione di sentirsi come dei tronisti di Uomini e Donne, cosa che porta il pubblico a riservare loro non pochi attacchi. Intanto, Shaila ha dalla sua parte le Non è la Rai, le quali la sostengono in questo percorso di incertezze amorose.

Parlando con Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, la gieffina ha fatto presente: “Mo Lorenzo non si avvicina a me, ma io non gli ho promesso niente”. Le due ex Non è la Rai al GF sottolineano, però, che Spolverato non è un cattivo ragazzo e la risposta di Shaila lascia perplesso il pubblico: “No, è un bravo ragazzo, ma poi parlano solo di scorregge, di quello che diceva Yulia oggi… No, siamo amici capito?”.

A questo punto, l’ex Velina svela: “Sai quando hai una curiosità e devi esplorare? Ecco l’ho esplorata e non è lui. Sono strana, sono pazza, non sono normale”. Chiacchierando, invece, con Ilaria Galassi, Shaila si domanda: “È colpa mia se non mi piace?”, parlando di Javier. Non è di sicuro una colpa, ma ciò di cui la accusa il pubblico è di aver preso in giro Martinez, mostrandosi sempre incerta, per poi scaricarlo quando ormai era evidente l’assenza di attrazione da parte sua.

Allo stesso tempo, Shaila si mostrava infastidita per la vicinanza tra Lorenzo ed Helena. Non si è mai capito quale sia il suo obiettivo, ma tanti credono che lei e Spolverato sappiano bene come stanno le cose. In particolare, i telespettatori pensano che Shaila e Lorenzo abbiano solo preso per i fondelli la Prestes e Javier. In queste ore, l’attenzione è puntata sull’ex Velina. Qualcuno su X (ex Twitter) domanda se in quella Casa nessuno abbia “la lucidità di dire a Shaila che deve rispettare le persone e non trattarle come i suoi giocattolini”.

Non c’è lucidità al momento nella Casa più spiata d’Italia? C’è da dire che l’ex Velina si è creata una convivenza serena, andando d’accordo con tutti i suoi coinquilini. Nessuno la attacca mai sul serio. Dallo studio, invece, riceve spesso attacchi da Beatrice Luzzi, che non ha mai trovato corretto il modo in cui Shaila provocava Javier e Lorenzo. I telespettatori credono che l’ex Velina stia collezionando solo brutte figure e che nella Casa, intanto, c’è un’atmosfera totalmente differente rispetto a fuori, ovvero nessuno le dice che il suo comportamento potrebbe generare delle critiche.

Nel frattempo, i gieffini si stanno preoccupando per la decisione di Mediaset di eliminare il doppio appuntamento settimanale. Il GF ora va in onda solo una volta alla settimana, ovvero nella prima serata di lunedì. I concorrenti hanno così capito che i dati degli ascolti televisivi non stanno andando alla grande.

Grande Fratello, Lorenzo e Javier si allontanano da Shaila

Intanto, sembra proprio che Lorenzo e Javier abbiano deciso di prendere le distanze da Shaila. Dopo il rifiuto di quest’ultima, Martinez è convinto che l’ex Velina non voglia stare né con lui né con Spolverato e che ancora dovrebbe capire ciò che davvero vuole e non vuole. Nel frattempo, Lorenzo ammette di non riuscire a fidarsi della Gatta, proprio perché non riesce a essere chiara. Ci tiene, però, a precisare che la gieffina è una persona molto buona e generosa, non cattiva. Anche lui è certa che la concorrente dovrebbe prima capire cosa cerca davvero.