GF, salta la doppia puntata: inquilini allarmati, “il reality va male”

Meno di un mese fa, ha avuto inizio una nuova edizione del Grande Fratello. Come ogni anno, il reality è partito proponendo due appuntamenti settimanali, andando in onda in prima serata su Canale 5 il lunedì e il giovedì. Tuttavia, fino ad ora, gli ascolti del reality sono stati decisamente deludenti. La prima puntata ha registrato il minor numero di spettatori nella storia del programma e, con il trascorrere delle settimane, la situazione non ha fatto altro che peggiorare. Addirittura, il GF è arrivato a toccare totalizzare meno di 2 milioni di spettatori, avendo un leggero recupero lo scorso lunedì, 7 ottobre, quando è stato seguito da 2.293.000 utenti e il 18,45% di share.

Probabilmente a causa di queste batoste, la Mediaset ha deciso di tagliare il doppio appuntamento settimanale, trasmettendo il Grande Fratello solo il lunedì sera. Alfonso Signorini ha annunciato questa novità durante l’ultima puntata del programma, dando appuntamento ai telespettatori per la settimana successiva. Gli inquilini della Casa più spiata d’Italia, invece, hanno appreso solo recentemente della notizia, rimanendo abbastanza basiti. Alcuni dei concorrenti si sono ritrovato in cucina a parlare di questa situazione, giungendo ad un’amara conclusione.

GF, Luca Calvani: “Non stiamo andando bene”

“Quando hanno chiesto alle Non è la Rai, hanno detto ‘ovvio che c’è la puntata giovedì’, perché devono dirci…”, ha detto Michael Castorino, chiedendosi come mai non gli sia stato comunicato prima questo taglio. Dopodiché, hanno cercato di capire il motivo dietro questa scelta, e Javier Martinez che ha ipotizzato che la rete potrebbe aver bisogno di spazio per altre trasmissioni. Quando Lorenzo Spolverato ha avvisato i suoi compagni di non poter parlare di questi argomenti, Luca Calvani ha fatto un’osservazione:

Lorenzo ha ragione. In più è normale, danno uno slancio al programma per farlo partire, vuol dire che non andiamo bene e basta.

Al che, Luca Giglioli “Giglio” ha scherzato minacciando di uscire. Insomma, i gieffini sembrano essere piuttosto preoccupati per il possibile insuccesso del reality, rendendosi conto che la loro edizione non starebbe avendo i risultati sperati. Va comunque sottolineato che il motivo ufficiale dietro il taglio della doppia puntata non è stato chiarito, né si sa per quanto tempo ci sarà questa modifica nel palinsesto.

Secondo alcune indiscrezioni, il Grande Fratello potrebbe andare in onda il lunedì sera per altri due mesi, ma non c’è nulla di certo. Nel frattempo, questa sera, giovedì 10 ottobre, al posto del GF su Canale 5 verrà trasmessa la serie turca Endless Love, molto amata dagli spettatori italiani.