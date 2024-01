GF: Mirko torna nella Casa, ma è flop. Persino Alfonso protesta

Mirko Brunetti rientra nella Casa di Cinecittà per avere un confronto con Massimiliano Varrese e Federico Massaro. Questa volta l’ex partecipante di Temptation Island al Grande Fratello appare abbastanza aggressivo. A tenergli testa ci pensa Federico, il quale viene accusato di aver cercato di conquistare Perla Vatiero, ricevendo un palo. Per questo, a detta di Mirko, il modello ce l’avrebbe con lui.

Brunetti nel salotto della Casa di Cinecittà si lascia andare a un discorso confusionario, che sembra comunque preparato nel dettaglio. Mentre la scorsa settimana, Mirko ha ricevuto solo applausi da parte del pubblico, questa volta la situazione è leggermente diversa. Infatti, c’è sempre chi lo sostiene, soprattutto quando si tratta di Varrese, ma anche chi non comprende questo suo accanimento. Sembra tutto un po’ forzato, a questo punto, per tenerlo al centro dell’attenzione dopo la sua eliminazione.

Federico e Massimiliano lo accusano di essere riuscito a prendere una posizione solo fuori dal GF, basandosi su ciò che viene detto sui social network. Il modello affronta Mirko, facendo presente di non aver mai guardato Perla, di aver visto sempre Greta come un’amica e di aver preso un palo sono da Anita Olivieri.

“Non sei stato in grado di risolvere quella situazione tu”, tuona Federico, che riesce a tenere testa a Mirko, senza problemi. Così il modello fa notare a Brunetti che è stato eliminato perché non ha risolto le cose con Perla e Greta dentro la Casa di Cinecittà. A un certo punto, sembra che Mirko sia in estrema difficoltà.

Brunetti questa volta toppa e anche tanto. Sembra non avere un reale discorso da portare avanti in questo confronto. “Ma quale cattiveria? Io voglio solo che ti svegli”, attacca Federico. La scorsa settimana aveva fatto interventi interessanti smontando chi voleva, ma stasera sembra un flop.

Il momento più imbarazzante, però, vede protagonista Alfonso Signorini. Il conduttore si collega con Perla e Greta, che si trovano sedute in confessionale, e poi fa una battuta su “tutto quel silicone” che potrebbe essersi sciolto. Il padrone di casa si riferisce al fatto che la Rossetti è ricorsa varie volte alla chirurgia estetica.

A un certo punto, Alfonso presenta qualche sospetto. In particolare, il conduttore è stranito dal fatto che ora Perla e Greta siano così tanto amiche. Infatti, chiede alla Vatiero se potrebbe aver condizionato in qualche modo la Rossetti. Ovviamente, entrambe smentiscono.

Addirittura Greta ammette che piangerebbe di felicità se Mirko e Perla tornassero insieme. Sembra che a parlare non sia più un’ex fidanzata. D’altronde lei stessa ha dichiarato, nei giorni scorsi, di non sentirsi tale. Allora cosa è stata per Mirko? Non si sa. Fatto sta che ora Greta approva ogni cosa che esce dalla bocca di Perla, anche quando quest’ultima la fa passare per una ragazza con un carattere debole con la sua superiorità.

Molti telespettatori trovano questa situazione abbastanza imbarazzante e poco credibile, anche se nella vita tutto può accadere e probabilmente, per Greta, Mirko non rappresentava questo grande amore che entrambi professavano sui social.

Grande Fratello: Perla e Greta faccia a faccia con Mirko

La prima a raggiungere Mirko nella Mistery Room è Greta. Brunetti crede che le due ex fidanzate, con il loro nuovo rapporto, stiano facendo passare un buon messaggio. Il pubblico, però, è stufo di tutto questo. I tre hanno messo fine al triangolo amoroso, eppure ancora oggi continuano a riproporlo in prima serata. “Greta salutatevi, non fare gli occhi da gatta morta che non ci caschiamo più. Non voglio fare altre 20 puntate di questo”, afferma Alfonso.

Ed ecco che Perla raggiunge Mirko. I due si salutano e lui le riserva tanti complimenti. Ovviamente ci sono gli applausi da parte dei numerosi fan che vorrebbero rivederli formare una coppia. “Io non posso aver organizzato per 10 giorni questo incontro per sentirti dire che non ci sei tu dietro gli aerei. Mamma mia oh!”, dichiara Brunetti. Perla giustifica l’ex fidanzato facendo notare che lei è assente, in quanto con il pensiero è ancora alla lite con Beatrice Luzzi.

A tutto questo si aggiunge il fatto che Mirko e Perla continuano a mostrarsi vaghi sui loro sentimenti. Entrambi non riescono a sbilanciarsi, mentre i loro fan chiedono il bacio in diretta. Alla fine Perla scoppia a piangere ripensando alla lite con Beatrice, tra le braccia di Mirko, che tenta di consolarla. E si può dire che questo confronto non sia andato come Signorini avrebbe voluto, visto che Perla è rimasta con la testa al suo scontro con Luzzi.