GF: Mirko asfalta la madre di Greta, di Perla parla Sophie Codegoni

Mirko Brunetti torna a parlare di Greta Rossetti e Perla Vatiero dopo il Grande Fratello 2023. Sulle due ex fidanzate, entrambe attuali concorrenti, l’ex gieffino ribadisce più o meno ciò che ha detto negli ultimi giorni. Per la prima volta, invece, risponde alla mamma di Greta, in una nuova intervista per Casa Chi, condotto da Sophie Codegoni, che si è schierata. Andando con ordine, Mirko conferma che la sua relazione con l’ex tentatrice di Temptation Island è finita.

Durante la scorsa puntata, Brunetti ha avuto modo di parlarne direttamente con Greta, la quale non ha nascosto la sua delusione. Oggi l’ex gieffino ribadisce che sono troppo diversi. Mirko Brunetti risponde a una domanda su Angelica Baraldi, con cui è stato al centro di false indiscrezioni. Lo stesso ex gieffino precisa che hanno condiviso una cena, ma in compagnia anche del fidanzato di lei, Riccardo.

“Se mi piace imbrogliare le carte uscendo a cena con Angelica? Con noi c’era anche Riccardo. Voglio smentire questa cosa qui. Con Angelica ci siamo trovati fin da subito. C’era anche il fidanzato e abbiamo affrontato i temi che lui da fuori ha sofferto un po’. Dei massaggi? Sì, anche. Era un gioco”

Brunetti non può non parlare della sua eliminazione. Mirko crede di aver pagato l’ultima settimana, quando si è separato da entrambe. L’ex gieffino è convinto di essere stato visto come una persona che non voleva prendere la posizione, negli ultimi giorni. Nel corso di questa intervista su Casa Chi, Brunetti torna a parlare di Beatrice Luzzi.

In una delle recenti puntate, si è discusso in diretta il momento in cui l’attrice aveva affermato che Perla Vatiero non sarebbe all’altezza di Mirko. Quest’ultimo, sin da subito, ha preso le difese dell’ex fidanzata.

“Posso spendere solo cose positive, per me è stato un punto di riferimento nella Casa. Con lei ho sempre avuto un rapporto schietto e leale. Su Perla penso abbia fatto uno scivolone, dai. Non mi è piaciuto”

Grande Fratello: Mirko Brunetti replica alla mamma di Greta

Mirko Brunetti risponde alla mamma di Greta, che nelle scorse ore ha avuto un acceso scontro con Giulia Provvedi. Questa è la prima volta che replica all’ex suocera e lo fa notare anche lui stesso. L’ex gieffino ci tiene a precisare di aver sempre parlato bene della famiglia di Greta. Si è detto, infatti, dispiaciuto dei suoi ultimi interventi:

“È giusto che difenda Greta da tutte le minacce e gli insulti. Non capisco, però, perché per difendere Greta debba venire contro di me. Sono io in prima linea a chiedere sui social di non insultare. Quando ero dentro anche a me sono arrivate minacce. La mia famiglia non si è mai permessa di andare contro qualcun altro. Le ha subite, ma non si permesso mio fratello di andare contro Greta. Anzi, ha anche ricevuto delle segnalazioni su di lei, ma non ha mai detto niente”

Queste le parole con cui Mirko replica alla famiglia dell’ex tentatrice. Detto ciò, rispondendo alle varie domande, assicura che la sua relazione con Greta non è nata da parte sua per visibilità. Brunetti fa notare che questa estate ha ricevuto parecchi insulti per questa loro storia e ha preso sempre le difese di lei. Non solo, l’ex gieffino si difende:

“Potrei pensare la stessa cosa anche io. Perché di me si dovrebbe dire e di lei no? Abbiamo fatto lo stesso programma, da cui siamo usciti insieme”

Mirko Brunetti ancora poco chiaro su Perla, Sophie fa il tifo

E, ovviamente, non può mancare il momento dell’intervista legato a Perla Vatiero. Brunetti crede che anche se Greta non fosse entrata nella Casa di Cinecittà le cose non sarebbero andate in modo diverso. Mirko precisa che per lui non è stato facile tornare a vivere nella stessa casa con Perla.

A questo punto, spiega perché non può formare di nuovo una coppia con la Vatiero di punto in bianco: “Se adesso dico ‘torno con Perla’ significa fare un passo importante”. Per questo, Mirko non l’avrebbe fatto dentro la Casa. Ma non dice nulla di nuovo, in quanto quando si tratta di Perla non si sbilancia molto.

A parlare della Vatiero ci pensa Sophie Codegoni, la quale sembra tifare per i Perletti (così definita la coppia dai fan più accaniti). L’ex gieffina e conduttrice di Casa Chi viene chiamata in causa dal duo di giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri. I due fanno qualche battuta riguardo un possibile avvicinamento tra lei e Mirko.

Ma Sophie nega categoricamente che ciò possa accadere in quanto pare proprio sia una fan della coppia composta da Mirko e Perla. La Codegoni augura ai due di tornare insieme:

Gli occhi non nscondono nulla, quando parla di Perla sono meravigliosi. Vi auguro in qualsiasi modo di avere un rapporto, si vede che vi volete bene e siete belli da vedere. Io non c’entro niente… Vi auguro solo questo”

Di sicuro, ancora una volta, Mirko non chiude la porta definitivamente a un suo ritorno di fiamma con Perla.