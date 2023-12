GF, Massaro parla di Anita e un autore sbotta: la gaffe è tremenda

Una gaffe davvero particolare quella commessa da un autore del Grande Fratello 2023 su Anita Olivieri. E così sulla gieffina si alza nuovamente un polverone. L’errore commesso non sarebbe mai dovuto avvenire, questo è chiaro. Infatti, lascia un po’ tutti senza parole. Ciò è accaduto nella giornata di ieri, mentre Federico Massaro si stava confidando con Rosy Chin su ciò che pensa di Anita.

Sin da quando è entrato, Federico non ha mai nascosto di provare un interesse nei confronti della Olivieri. D’altronde, Alfonso Signorini ha chiesto proprio a lei di accogliere Massaro nella Suite, durante l’ingresso di quest’ultimo nella Casa di Cinecittà. Il modello ha dichiarato più volte che gli farebbe piacere approfondire la conoscenza, ma Letizia Petris gli aveva fatto notare che c’erano poche possibilità.

Il motivo? Fuori dal GF, Anita avrebbe una complicata situazione sentimentale, di cui però ha deciso di non svelare i dettagli. E mentre arrivano sempre più polemiche su Massimiliano Varrese e Sara Ricci, ecco che la gaffe dell’autore di ieri ha fatto nascere un’enorme bufera.

Parlando con Rosy, Federico in giardino ha nuovamente ribadito il suo interesse per la bionda gieffina. La cuoca ha espresso un commento decisamente positivo sulla sua amica, che ha definito come una persona preziosa, speciale, autentica e sincera. A questo punto, Rosy ha consigliato a Massaro di dare ad Anita del tempo, in modo che le cose siano più naturali, senza forzare troppo la mano.

Proprio durante questo discorso della chef, ecco che è intervenuto per errore un autore. Improvvisamente si è sentito: “Sta parlando di Anì con quella”. Queste le parole dell’autore, che hanno lasciato Federico e Rosy perplessi. Infatti, Massaro ha subito chiesto alla regia di ripetere ciò che aveva appena detto, non ricevendo ovviamente alcuna risposta.

Ormai in regia Anita la raccomandata e amante la chiamano Anì, e sti sfigati lasciano pure il microfono aperto. Che schifo.#GrandeFratello #FuoriAnitaOlivieri

(Lo schermo diventa nero quando cambio finestra perchè ho il replay solo su quest’app) pic.twitter.com/HNdJTSFgb6 — Luca (@Liucahh) December 14, 2023

Un errore molto serio quello commesso da questo autore, che non avrebbe mai dovuto farsi sentire. Ora il video che riprende questo momento sta facendo il giro del web. Intanto, Rosy è rimasta molto male, in quanto l’autore l’ha definita “quella”. Ma non è questo il punto.

Sul web si è alzato un polverone, in quanto da ormai diverse settimane si parla di una presunta relazione che Anita Olivieri avrebbe con un autore del GF. Si tratta chiaramente di un’indiscrezione, almeno per il momento. Ma quanto accaduto ieri, con questa gaffe, la sta di sicuro alimentando.

Questo perché molti telespettatori sono convinti che Anita sia un personaggio protetto nella Casa di Cinecittà. Questa è una delle tante teorie di quella parte del pubblico che vorrebbe vedere la Olivieri fuori dai giochi. Ora questa gaffe, a detta di molti, andrebbe a confermare la gelosia da parte di uno degli autori nei confronti di Anita nel vedere Federico interessato a lei.