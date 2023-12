GF, Rebecca Staffelli da applausi: così annienta Varrese e Ricci

Rebecca Staffelli non ci sta e dice la sua su Massimiliano Varrese e Sara Ricci, che al Grande Fratello 2023 non stanno raccogliendo molti consensi. Senza maleducazione o parole troppo pesanti, la giovane opinionista riesce a fare a pezzi i due gieffini, tanto criticati dal pubblico. Sebbene i due attori siano convinti di avere almeno una parte del pubblico dalla loro parte, la situazione fuori dalla Casa di Cinecittà è ben diversa da quella che probabilmente loro immaginano. Una conferma è arrivata nel corso della puntata andata in onda a inizio settimana.

Infatti, durante l’appuntamento di lunedì scorso, è stata proprio Sara Ricci a perdere al televoto. L’attrice ha mostrato la sua delusione, in quanto probabilmente pensava di poter battere in qualche modo Beatrice Luzzi. E ora, invece, rischia seriamente di uscire. Iniziando proprio da Sara, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, Rebecca Staffelli non ha risparmiato le critiche, che risultano essere proprio quelle fatte dalla maggior parte dei telespettatori.

“Onestamente sono un po’ scioccata sull’atteggiamento di Sara da diva. Superiore, altezzosa, non mi ha fatto impazzire. Poi trovo che sia veramente poco elegante dire a qualcuno ‘io sono più famosa di te’, ‘ho un’immagine, una carriera alle spalle, tu non ce l’hai quindi non puoi capire’. Un po’ meno, per carità!”

La figlia di Valerio Staffelli si riferisce anche al momento in cui, parlando con Letizia Petris, Sara Ricci al GF ha fatto nuovamente riferimento alla sua carriera. E non finisce qui l’attacco dell’opinionista social, che scende ancora di più nel dettaglio, palesando il suo pensiero negativo.

“Va bene, neanche io ho una carriera alle spalle, però onestamente un domani se ce la dovessi avere non mi comporterò mai così. Non trovo che sia un bell’esempio per noi giovani sentirsi così al di sopra di tutto perché ho una carriera nel mondo dello spettacolo. Va bene, ben per te. Ma pure Michael Jackson che era Michael Jackson era in grado di mantenere i piedi per terra”

Grande Fratello, Massimiliano sempre più criticato: anche Rebecca lo smonta

C’è da dire che Massimiliano Varrese al GF 2023 è di sicuro uno dei concorrenti meno apprezzati. Le sue recenti uscite, contro Beatrice Luzzi, stanno facendo particolarmente discutere. Alfonso Signorini l’ha anche rimproverato in diretta e c’è chi chiede a gran voce di squalificarlo.

Sono diverse le affermazioni fatte da Massimiliano che non vengono digerite dal pubblico. Una tra queste è quella rivolta, come sempre, a Luzzi: “Donna abbassa lo sguardo quando passo”. E anche Rebecca Staffelli si unisce al coro, criticando pubblicamente l’atteggiamento di Varrese nella Casa di Cinecittà e non lasciando spazio ai dubbi sulla sua posizione.

“L’atteggiamento di Massimiliano, a malincuore, l’ho trovato più volte pesante ed esagerato. Io ci tengo a sottolineare il fatto che noi abbiamo un dono speciale, quello della parola e comunicazione. Lo vogliamo ricordare? Le parole hanno un peso. Molte volte possono ferire anche fortemente. Questo atteggiamento e modo di comunicare a me non piace nella maniera più assoluta da un uomo nei confronti di una donna, ma anche, da una donna nei confronti di un’altra e di un uomo verso un altro. È proprio un modo che trovo diseducativo, maleducato”

La giovane Staffelli spera che Massimiliano possa cambiare il suo atteggiamento e capire di aver sbagliato. Intanto, l’opinionista social che ha preso il posto di Giulia Salemi è felice che Signorini abbia sottolineato il cattivo comportamento dell’attore, in diretta.

Infine, Rebecca dice la sua su Paolo Massella e Letizia Petris. Sembra proprio che alla giovane Staffelli questa coppia piaccia. Infatti, rispondendo ancora ai suoi fan su Instagram, l’opinionista social condivide una serie di cuoricini e scrive: “Carini”. Al momento, però, Letizia e Paolo non stanno facendo dei grossi passi in avanti.