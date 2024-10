GF, Mariavittoria stuzzica Javier: Shaila gelosa, è “orecchino-gate”

Sembra essere nato l’ennesimo triangolo nella nuova edizione del Grande Fratello. Fin dai primi giorni nella Casa, Shaila Gatta ha sviluppato un legame speciale con Lorenzo Spolverato. Nonostante il feeling evidente tra i due, una scenata di gelosia da parte del modello ha spinto l’ex velina a prendere le distanze, avvicinandosi invece a Javier Martinez. Negli ultimi giorni, infatti, la ballerina è apparsa sempre più complice con l’argentino, lasciando intendere che la sua scelta fosse ricaduta su di lui. Tuttavia, la situazione tra loro si è complicata quando, Javier, inaspettatamente, ha deciso di dormire con lei, un gesto che ha sorpreso Shaila e l’ha portata a prendere le distanze.

Durante la puntata andata in onda ieri, 30 settembre, l’ex allieva di Amici è apparsa molto distante da Javier, tanto da ricevere una pioggia di critiche da parte del mondo del web. In tanti sono convinti che la giovane partenopea stia solamente usando il pallavolista e che, invece, sia realmente interessata a Lorenzo. In effetti, una volta finita la diretta, Shaila e Spolverato si sono confrontati e hanno ammesso di essere attratti l’uno dall’altra. In questa complicato triangolo amoroso, c’è anche un’altra figura importante: Helena Prestes.

Nell’ultima settimana, Helena si è avvicinata parecchio a Lorenzo, arrivando a prendersi una cotta per lui. Le cose sono degenerate quando, dopo aver spiato il confronto tra Shaila e Spolverato, la brasiliana è scoppiata a piangere e ha avuto un acceso litigio con il modello. Come se le dinamiche non fossero già abbastanza complicate, è entrato in gioco un nuovo personaggio, ovvero Mariavittoria Minghetti. Ma, cos’è successo esattamente? La giovane romana avrebbe provocato Javier in modo particolare, scatenando quello che gli utenti social hanno già rinominato come “orecchino-gate“.

Mariavittoria ci prova con Javier: la reazione di Shaila

A quanto pare, Mariavittoria ha lasciato intenzionalmente un suo orecchino nel letto di Javier, senza che lui se ne accorgesse. Quando l’argentina lo ha trovato, è andato a chiedere a Shaila se fosse stata lei, ricevendo una risposta negativa. Successivamente, la ballerina ha raccontato che, durante la puntata, Javier le ha confessato che era stata Mariavittoria a lasciargli l’orecchino nel letto. In seguito, Mariavittoria, che aveva sentito la loro conversazione, avrebbe detto a Shaila: “Eh, ti voglio rubare il fidanzato”. “Le ho detto ‘guarda, fai quello che ti pare, ognuno è libero’. Ma ci sta che le piaccia”, ha detto l’ex allieva di Amici ai suoi coinquilini, mostrandosi visibilmente gelosa ed infastidita.

Dunque, va detto che il gesto ambiguo di Mariavittoria lascia intendere un possibile interesse per Javier. Tuttavia, sembra che il sentimento non sia ricambiato. Quando Eleonora Cecere ha chiesto all’argentino un’opinione su questo avvicinamento da parte della romana, lui è apparso basito e ha risposto deciso: “No, da parte mia no”.