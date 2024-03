GF, Marco Maddaloni lutto: la grave perdita e il comunicato

Grave lutto per Marco Maddaloni, che ha momentaneamente lasciato il Grande Fratello. A dare l’annuncio ci ha pensato subito la produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Contemporaneamente ha parlato lo stesso sportivo, che ha deciso di condividere un messaggio su Instagram per salutare il suocero. Il padre di sua moglie Romina Giamminelli purtroppo è morto.

Una triste notizia, che rappresenta il motivo per cui Maddaloni ha improvvisamente lasciato la Casa di Cinecittà. Lo sportivo, dopo la 40esima puntata del reality show, si è recato in confessionale e poi è sparito nel nulla. Dalle prime considerazioni fatte dai suoi coinquilini, si ipotizzava che Marco avesse scelto di uscire dalla Casa solo per rivedere il suo contratto dopo aver scoperto che questa edizione durerà ancora a lungo.

Invece, ora la notizia sulla morte del suocero di Maddaloni dà altre risposte. Sembra, infatti, che il gieffino abbia lasciato il reality show perché la salute del padre di sua moglie Romina fosse in bilico. Non si sa se Marco tornerà al GF. Il fatto che abbia avuto la possibilità di accedere ai suoi account social network per esprimere il suo dolore per la morte del padre fa pensare che la sua esperienza nella Casa sia finita.

“La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore”, ha scritto la produzione del programma di Canale 5, senza dare ulteriori spiegazioni. A darle ci ha pensato lo stesso sportivo, attraverso il suo profilo Instagram, dove ha appena pubblicato una foto che lo ritrae insieme ai figli, al suocero e alla moglie. Per accompagnare la foto, Maddaloni ha optato per una lunga didascalia, con cui dà il suo addio pubblicamente al suocero:

“Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace “On” Mario”

Così Marco ha salutato suo suocero, attraverso i social network. È probabile che lo sportivo dedica di restare a fianco alla sua famiglia in questo momento di grande dolore. Maddaloni aveva dichiarato che non sarebbe riuscito a continuare questa esperienza fino alla fine, in quanto non riusciva più a stare lontano dai suoi familiari.

Quando ha scoperto che la finale del GF è ancora lontana, lo sportivo aveva mostrato segni di grande tristezza. In questo momento di lutto, Marco potrebbe decide di restare direttamente fuori dalla Casa di Cinecittà. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà. Intanto, pare che nella Casa di Cinecittà i gieffini siano ignari di ciò che sta accadendo fuori a Maddaloni.