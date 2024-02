GF notte: Massimiliano infuriato con Letizia, Marco lascia la Casa

Mercoledì 28 febbraio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello che ha visto Massimiliano Varrese perdere al televoto, ciò lo ha fatto infuriare e la sua ira si è rivolta a Letizia Petris. A far rimanere di stucco i concorrenti l’abbandono improvviso di Marco Maddaloni che però pare essere momentaneo. Altre fratture diventano sempre più evidenti come quella tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. Perla Vatiero in lacrime per la situazione con Mirko Brunetti e Alessio Falsone. Con Beatrice Luzzi salva dalle nomination cambiano le dinamiche.

Dopo la puntata, Massimiliano non è riuscito a contenersi e si è mostrato molto deluso e amareggiato dagli altri inquilini. L’attore già era arrabbiato da giorni perché era stato mandato in nomination, ora, dopo aver perso il televoto ed essere a rischio, non ci ha visto più. Dopo la diretta, prima si è isolato, poi, raggiunto da Giuseppe, ha rivelato di essere molto deluso da Letizia.

“pensa io con tutto quello che ho subito qua dentro IN SILENZIO anche per LORO” sta sfasando di brutto sto piangendo prepariamoci al peggio stanotte #grandefratello pic.twitter.com/GIaa1i2l7I — soso (@lettoregolare) February 29, 2024

Secondo lui, la ragazza si è montata la testa e non è riconoscente nei suoi confronti. Non solo, l’ha definita “la fan di Perla“, sostenendo che la vicinanza alla Vatiero sia dovuta ad altre motivazioni. Poi la sfuriata di Varrese è continuata a tavola dove prima ha deciso di cambiare posto per non starle vicino e poi ha iniziato a sottolineare quanto Beatrice avesse ragione.

Letizia ha deciso di non rispondere all’attore, nonostante le provocazioni siano state molte. Sebbene alcuni concorrenti abbiano cercato di fermarlo e tranquillizzarlo, più volte Varrese ha inseguito la Petris dandole della cattiva. Sia gli altri inquilini che gli autori hanno cercato di calmarlo ma la rabbia di Massimiliano è sembrata incontenibile. Quale fosse la colpa della Petris non è ben chiaro, ma sembra che all’attore abbia dato fastidio il fatto che lei abbia sottolineato alcuni suoi “comportamenti cattivi“.

Un’immagine non bella da vedere e davvero imbarazzante. A distanza di mesi Varrese ancora non riesce a digerire le nomination, forse perché finora al televoto ci è finito davvero poche volte.

L’abbandono improvviso di Marco

A sorpresa Maddaloni è entrato in confessionale e non è più uscito. Poco dopo le pagine social del Grande Fratello hanno comunicato che il judoka è uscito momentaneamente dalla Casa ma non si conoscono le motivazioni, soprattutto perché il tutto è avvenuto molto tardi. Secondo alcuni concorrenti, Marco sta rivedendo bene il contratto per capire se abbandonare definitivamente il gioco oppure no. Infatti è da circa un mese che sottolinea quanto la mancanza dei figli stia diventando insostenibile e che vorrebbe andarsene.

La lite tra Anita e Giuseppe

Dopo il confronto tra la Olivieri e Garibaldi durante la puntata, il ragazzo è rimasto molto deluso dall’amica. Infatti Anita ha lasciato intendere che lui si fosse innamorato di lei e ha detto cose nei suoi confronti non proprio carine. Ciò ha fatto infuriare Giuseppe che le ha chiesto di parlare ma lei lo ha liquidato, chiudendosi in bagno pur di non avere un confronto.

Il giovane allora ha insistito, ma Anita ha deciso di non voler più parlare con lui: secondo lei è un modo per “fare dinamiche“. Ma mentre Giuseppe ha sottolineato più volte di tenerci all’amicizia e di voler risolvere proprio per il tipo di rapporto che avevano costruito, sembra che alla ragazza non importi nulla e che ormai lui non le serva più. Lo ha anche deriso per il suo linguaggio un po’ “sempliciotto” e gli ha chiesto di chiudere definitivamente il loro rapporto di amicizia.

La crisi di Perla

La Vatiero ha avuto un crollo dopo la puntata a causa di ciò che è successo con Mirko. Lei si sente costantemente sotto pressione ed ha paura che questo avvicinamento ad Alessio (solo amicale come sostenuto da lei) possa non giovarle. Brunetti, infatti, in puntata ha lanciato l’assist sostenendo che in realtà lei non sia più presa e che stia giocando con questa situazione.

Perla ora non si sente più libera di ridere e scherzare con Alessio perché ha paura che ciò venga mal interpretato. La sua rabbia è stata rivolta agli autori che hanno deciso di “parlare sempre di lei” e che “la spremono in continuazione“, anche quando non parla di Mirko. La Vatiero sente troppa pressione e vorrebbe “scappare da questa situazione” che per lei sta diventando insostenibile.

Perla ha paura che Alessio da questo momento potrebbe uscire a causa sua, ma nel frattempo l’obiettivo di Brunetti e di Alfonso Signorini sembra essere un altro: spingere lei all’abbandono.