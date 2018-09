GF, Lucia e Filippo lasciati: la Orlando rompe il silenzio, l’appello

Grande Fratello, Lucia e Filippo non stanno più insieme: la Orlando si svela e chiede comprensione

La notizia della fine della storia d’amore tra Lucia e Filippo ha spiazzato un po’ tutti i fan del Grande Fratello. I due ex concorrenti del reality-show condotto da Barbara d’Urso sembravano amarsi davvero tanto, eppure le cose non sono andate bene. Ad aver ufficializzato il tutto è stato proprio il bel Contri. Il ragazzo ha comunicato ai suoi fan quanto accaduto e fino ad ora, la giovane donna non aveva proferito parola. Intorno a questa situazione si è alzato un tremendo polverone, tant’è che la diretta interessata alla fine ha deciso di rompere il silenzio e parlare in prima persona di quanto accaduto.

Lucia e Filippo Contri si sono lasciati dopo il Grande Fratello: la Orlando risponde alle polemiche social

In molti hanno dimostrato di essere rimasti davvero tanto dispiaciuti di fronte la notizia della rottura tra Lucia e Filippo. In ogni caso, c’è anche chi non ha mai creduto nel loro amore. Tra questi ultimi c’è anche Simone Coccia. Il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane ha infatti commentato negativamente quanto accaduto tra la Orlando e Contri. Di fronte agli innumerevoli commenti arrivati direttamente dal web, l’ex gieffina ha deciso di mettere i puntini sulle i e chiarire una volta per tutte la sua posizione. Sicuramente, la giovane non ha preso nel migliore dei modi la fine dell’amore con il bel romano. Insieme formavano una bellissima coppia e sui social non facevano altro che ricevere continue approvazioni.

Grande Fratello: Lucia Orlando parla dopo la rottura con Filippo Contro

Dopo gli innumerevoli messaggi e commenti ricevuti attraverso i social, Lucia ha deciso di intervenire e dire la sua su quanto accaduto con Filippo. “Nella vita ho imparato a non pretendere troppo da nessuno, a oggi mi trovo in una situazione delicata per me, ma essendomi esposta mediaticamente capisco che ognuno voglia esprimere la propria opinione. Penso che nessuno in questa situazione ormai palese a tutti debba puntare il dito, insultare e mettere cattiveria. Mai! Chiedo solo un po’ di rispetto e comprensione, ciò che ogni essere umano a casa sua o in tv merita. Grazie a tutti quelli che mi sono vicino, Vi voglio bene, Lucia.”