GF, Filippo e Lucia si sono lasciati: l’ex gieffino annuncia la rottura

Grande Fratello, Filippo e Lucia si sono lasciati: l’ex gieffino annuncia la fine della loro storia d’amore

Flippo Contri e Lucia Orlando si sono ufficialmente lasciati. I due ex concorrenti del Grande Fratello hanno messo la parola fine alla loro storia d’amore, che sembrava stesse andando sempre meglio. Ad annunciarlo ci ha pensato proprio Filippo, attraverso un lungo post su Instagram. L’ex gieffino ha prima di tutto ricordato i momenti più belli trascorsi con Lucia e ha voluto rivelare quante cose positive lei gli ha portato nella sua vita. A partire dalla conoscenza delle rispettive famiglie a finire al viaggio che hanno fatto insieme, Filippo ha ricordi solo belli di questa relazione. Purtroppo qualcosa li ha portati a prendere la decisione di chiudere la loro storia. Una scelta che, però, non è stata proprio spiegata dall’ex gieffino. Infatti, Contri non ha rivelato il motivo che li ha portati a chiudere la loro relazione. Si sono conosciuti all’interno della Casa più spiata d’Italia e da quel momento non si erano più separati. Filippo ricorda come ha tentato in tutti i modi di conquistare il cuore di Lucia, per cui non nutre alcun rancore, anzi.

Grande Fratello, le forti parole di Filippo Contri per Lucia Orlando dopo la fine della loro relazione

La loro storia d’amore sembrava procedere nel migliore dei modi, eppure qualcosa nel tempo sembra essere cambiato. “Purtroppo, la vita ha in serbo qualcosa di diverso per noi, e qualcosa, che non riesco ancora a definire non ha funzionato”, così l’ex gieffino annuncia di essersi lasciato con Lucia. Contri rivela che insieme hanno tentato di affrontare le difficoltà, “ma con una maturità sorprendente rispetto alla nostra età alla fine abbiamo preferito allontanarci.” Sono davvero belle le parole che Filippo riserva pubblicamente per Lucia. Insieme hanno condiviso moltissime cose e l’ex gieffino ammette di avere con la Orlandi dei ricordi unici “che non possono essere descritti e raccontati”. Ringrazie anche Dio, ogni giorno, per avergli permesso di incontrare una persona speciale come Lucia. Parole molto importanti quelle di Filippo.

Filippo e Lucia del Grande Fratello mettono fine alla loro relazione

A distanza di mesi, il pubblico che li segue non si sarebbe mai aspettato di vederli annunciare una rottura. Sui social apparivano sempre felici e complici, ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto. Infine, Filippo ci tiene a ringraziare Lucia: “Sei e rimarrai sempre una Donna unica e meravigliosa e ti ringrazio e continuerò a ringraziare per sempre ancora per tutto quello che mi hai trasmesso”. La Orlandi ha lasciato una “traccia indelebile” nell’ex gieffino.