Grande Fratello, Filippo e Lucia innamorati pazzi: “Ecco cosa faremo in futuro”

Filippo e Lucia del Grande Fratello stanno ancora insieme: la coppia ha festeggiato 4 mesi d’amore

Altro che fuoco di paglia: la storia d’amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando del Grande Fratello procede a gonfie vele! La coppia ha di recente festeggiato i 4 mesi d’amore e comincia già a pianificare degli importanti progetti per il futuro. Nessuna cotta o flirt passeggero, tra Filippo e Lucia è vero amore, come svelato dai diretti interessati. Che di recente si sono concessi un affascinante viaggio in India, ma pure qualche giorno di relax in Calabria. “La nostra storia sta crescendo, è come se stessimo insieme da sempre. Stiamo facendo dei piani per il futuro”, ha detto Filippo in un’intervista concessa a Novella 2000. “Ancora non conviviamo ma Lucia dorme spesso a casa mia e stiamo facendo dei piani per il futuro, senza fretta. Ci sono dei progetti che ci riguardano e che inizieranno a settembre”, ha aggiunto l’ex gieffino.

Filippo Contri: pronto per andare a convivere con Lucia

“L’unica cosa che mi ha stupito della nostra storia è che una volta fuori dal reality ci siamo trovati bene come se fossimo sempre stati insieme. Non abbiamo avuto problemi“, ha assicurato Filippo. Contri ha ammesso che la sua fidanzata è una persona sensibile, affettuosa e generosa, proprio come se l’aspettava. “Io e Lucia abbiamo la stessa visione della vita e della nostra relazione”, ha puntualizzato l’impiegato, che con la fidanzata ha subito provveduto alle presentazioni in famiglia.

Filippo e Lucia: nuova vita dopo il Grande Fratello 15

“Io ho ripreso il mio lavoro in una società di consulenza. Lucia lavorava come commessa e sta valutando anche lei il da farsi, se rientrare o aspettare. Ovviamente il mondo dello spettacolo interessa a tutti e due, ma se i nostri progetti dovessero sfumare non ne faremo un dramma”, ha concluso Filippo Contri.