GF, Lorenzo subdolo. “Intervento psicologico per Helena”, pesanti voci

Spuntano indiscrezioni forti su ciò che sta accadendo al Grande Fratello e che vede ancora protagonisti Lorenzo Spolverato, Helena Prestes Javier Martinez e Zeudi Di Palma. Non solo, nelle ultime ore, il primo ha confermato di essere pronto a tutto pur di far fuori la Prestes. Facendo il punto della situazione, dopo la puntata di lunedì, Spolverato ha rivelato a Shaila Gatta di essere pronto a cambiare gioco pur di far eliminare Helena. Attualmente, la modella brasiliana si trova al televoto con Chiara, Bernardo, Amanda, Eva e Ilaria. Difficile pensare che la Prestes verrà eliminata.

Qualora ciò non dovesse accadere, Lorenzo si è detto pronto a cambiare gioco. Questa è l’ennesima conferma che Spolverato le prova proprio tutte pur di arrivare in finale e non solo. Lo scopo del gieffino al momento è incentrato proprio su Helena. Probabilmente ora è più forte la voglia di far eliminare la Prestes, il cui ritorno nella Casa è stato richiesto a gran voce dal pubblico. E proprio i telespettatori si lamentano per le continue provocazioni e strategie messe in atto dal concorrente. Quest’ultimo continua a girare per la Casa senza avere problemi e facendo ciò che più gli pare, sebbene spesso sia stata richiesta addirittura la sua squalifica.

Per Helena al GF non è iniziata bene la giornata oggi. Come una furia, la modella brasiliana ha fatto sapere che Lorenzo avrebbe sbattuto con forza la porta del bagno, di proposito, per svegliarla e provocare una sua dura reazione. Probabilmente Spolverato sta cercando di far uscire fuori di sé la Prestes, consapevole che non riesca a trattenere la sua furia di fronte alle provocazioni più forti. D’altronde la modella brasiliana è già stata eliminata per questo, con il caso del bollitore.

Perché cercare di far eliminare o squalificare Helena anziché tentare di vincere e arrivare fino alla fine con le proprie forze? Probabilmente Lorenzo è una persona insicura, che non crede in sé stesso e nelle sue capacità di convincere il pubblico ad apprezzarlo e a portarlo alla vittoria. Per arrivare al suo obiettivo, Spolverato si ritrova a dover lottare contro Helena a tutti i costi, tentando di metterla solo in brutta luce.

Tra le varie strategie che il gruppetto starebbe portando avanti, ci sarebbe anche quella di far uscire Amanda Lecciso e di allontanare Javier Martinez dalla Prestes. Il motivo? Isolare la modella brasiliana, consapevoli dell’importante apprezzamento che lei ha da parte del pubblico.

Grande Fratello: indiscrezioni forti su Javier, Zeudi ed Helena

Intanto, Helena si ritrova a dover lottare contro Zeudi Di Palma, che improvvisamente ha cambiato marcia e si è gettata tra le braccia di Javier, colui che piace così tanto alla sua ormai vecchia amica.

Tra Martinez e Zeudi è scattato anche un bacio. Proprio in queste ore, spuntano delle curiose indiscrezioni su questo triangolo amoroso. AgentBeast su X si è detto certo del fatto che Zeudi e Javier siano “una coppia fake”. Il loro legame sarebbe stato “orchestrato per scopi televisivi” e il triangolo con Helena sarebbe stato “costruito per alzare gli ascolti”. Lo staff che segue la Prestes avrebbe anche chiesto alla produzione di non screditare lei all’interno di questo triangolo.

Pare che Javier sia stato indirizzato a essere ambiguo tra le due gieffine, proprio per allungare il brodo. Non solo, Zeudi avrebbe inizialmente “mostrato resistenze”, ma poi avrebbe accettato “il ruolo per necessità di visibilità”. Quando ci sarà un confronto tra la Di Palma ed Helena dovrebbe rappresentare “il momento chiave per far emergere la verità”. Infine, queste indiscrezioni si concludono con un altro presunto retroscena: “Per Helena è stato richiesto un intervento psicologico”.