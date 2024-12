GF, Lorenzo su Shaila: nuova bufera. Lacrime e Pechino Express

Continua ad alzare dei polveroni Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, che si ritrova protagonisti dell’ormai noto quadrilatero con Shaila Gatta, Helena Prestes e Javier Martinez. Tutti loro ormai pare abbiano preso strade ben diverse. Intanto, il discusso gieffino si è lasciato andare in queste ore a delle dichiarazioni che stanno facendo particolarmente discutere. Facendo il punto della situazione, la sua love story con l’ex Velina di Striscia la Notizia sembra ormai un capitolo chiuso.

Infatti, tra Lorenzo e Shaila è finita definitivamente, subito dopo la scorsa puntata. Ed ecco che, in attesa di scoprire cosa avrà da dire stasera in diretta la mamma della ballerina – che si è fatta notare con alcune affermazioni abbastanza forti su Spolverato -, sono arrivate altre lacrime. L’ex Velina è scoppiata a piangere durante uno sfogo con alcune delle sue coinquiline, durante il quale ha ammesso di non riuscire ad accettare “di lasciare andare una cosa così bella”.

Ogni gesto e ogni parola di Lorenzo ancora le fa affetto. Nel frattempo, improvvisamente, molti concorrenti hanno cambiato atteggiamento con Helena Prestes, dopo l’ingresso di Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. In particolare, Spolverato sembra essere tornato indietro sui suoi passi, confessando a Emanuele e Maxime di volerle davvero bene. Addirittura ora il concorrente si è detto capace di comprendere, quando è “lucido”, da dove arriva la sensibilità della modella brasiliana.

Allo stesso tempo, il gieffino ci ha tenuto a precisare di non riuscire a fidarsi completamente della Pretes, in quanto l’ha ferito mettendo zizzania tra lui e Shaila in passato. E mentre quest’ultima non è riuscita a trattenere le lacrime, parlando con Mariavittoria Minghetti, Lorenzo ha ammesso di non voler rinunciare al gioco per una love story. “Nulla accade per caso. Esco da qui, tra un mese vado a fare Pechino Express”, ha anticipato Spolverato.

Sembra che il discusso concorrente sia già certo che, una volta conclusa questa esperienza nella Casa più spiata d’Italia ne vivrà un’altra nel reality show di Sky. Non ha ancora fatto i conti con la furia dei telespettatori.

Grande Fratello: le nuove discutibili dichiarazioni di Lorenzo

Proprio in queste ore, dopo le tante richieste di squalifica delle scorse settimane, Lorenzo ha commesso un nuovo scivolone. Un filmato che sta facendo il giro del web ritrae Spolverato mentre dichiara a Luca Calvani:

“Io sono per le donne eh, però molto spesso vedo che… Però, donna libera sì, verissimo, però senza eccedere in quello che è poi lo screditare, dare la colpa solo all’uomo come creatura che causa…”

Una frase confusionaria, che potrebbe anche trovare una spiegazione plausibile. Infatti, è anche probabile che Spolverato volesse semplicemente dire che, va bene dare importanza al valore della donna, ma questo non dovrebbe portare a dare solo delle colpe a un uomo nella fine di una relazione. Fatto sta che il pubblico non sta reagendo bene a queste sue parole. Persino i fan della coppia composta da Shaila e Lorenzo si stanno ribellando.