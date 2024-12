GF, crac Shaila-Lorenzo: parla lui e rivela nuovi dettagli sulla rottura

Nelle ultime ore, la notizia che ha catturato l’attenzione dei fans del Grande Fratello è stata sicuramente la rottura definitiva (sarà vero questa volta?) tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due infatti, nel corso della notte passata si sono lasciati dopo un periodo di alti e bassi. A dire il vero, è stato proprio Lorenzo a comunicare a Shaila la drastica decisione in merito alla loro coppia e quest’ultima non ha potuto far altro che accettare la dura realtà tra le lacrime.

Insomma, una notizia arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno, dal momento che ultimamente le cose tra i due sembravano andare bene. Evidentemente, nella loro coppia non c’è mai stato quell’equilibrio e quella serenità che dovrebbero invece rappresentare uno dei pilastri più importanti su cui basare una relazione.

Ciò che però aveva colpito più di tutto i fans del reality show erano state le assurde motivazioni che Spolverato aveva dato alla Gatta per spiegare le ragioni dietro la sua scelta. A distanza di qualche ora però, il gieffino è tornato sull’argomento e, chiacchierando con Eva Grimaldi, ha svelato il motivo reale per il quale ha scelto di lasciare Shaila.

Le parole di Lorenzo sulla rottura con Shaila

Come anticipato, le motivazioni addotte da Lorenzo Spolverato in seguito alla decisione di rompere con Shaila Gatta erano sembrate un po’ a tutti davvero strane e, per certi versi, assurde. A quanto pare, non si trattava di reali motivazioni ma più di un tentativo di Spolverato di cavarsela con poco e togliersi dall’impiccio senza svelare quelle fosse il suo reale pensiero all’ex compagna.

La conferma è arrivata qualche ora dopo la rottura tra i due gieffini, quando Spolverato, chiacchierando amabilmente con Eva Girimaldi, è tornato sull’argomento e ha detto una volta per tutte perché si è voluto allontanare da Shaila.

In poche parole, il gieffino, con un paragone alquanto discutibile, ha rivelato di non sentirsi pronto per una relazione importante come quella che si stava creando tra lui e la Gatta: “Io ad oggi non sono pronto a questo, sono uno Spirit cavallo selvaggio, uno spirito libero”.

Insomma, il gieffino ha confessato di provare un certo piacere nel flirtare e che quindi non vuole avere legami proprio per potersi sentire libero di uscire e frequentare chi vuole. Ma non è finita qui in quanto, nel corso della chiacchierata, il gieffino ha anche rivelato che, per lo stesso motivo, pochi mesi prima di entrare al Grande Fratello aveva chiuso un’altra relazione.

“Mi piace andare… mi piace anche piacere, a me piace tanto flirtare. Sono consapevole di questo. A me questa cosa fa stare bene. Un po’ come la cosa che ho da animatore. Questo è il mio personaggio, il mio essere così, mi appaga molto. Faccio viaggi introspettivi e penso a cosa è importante per me. Ad oggi mi sono reso conto che non ero pronto e quindi la cosa non poteva andare“, ha quindi concluso Spolverato.