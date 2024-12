GF, Shaila e Lorenzo: bacio hot, poi lui la lascia. Psicodramma

Psicodramma al Grande Fratello. Da mesi, ormai, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato stanno vivendo nella Casa più spiata d’Italia una storia d’amore piena di alti e bassi. Tra triangoli con Javier Martinez e Helena Prestes, alle incomprensioni tra di loro, fino alle critiche e insinuazioni della mamma della ballerina, la loro relazione non smette di far parlare. Nell’ultima settimana, Lorenzo e Shaila avevano deciso di prendersi una pausa per riflettere. Ma la passione tra i due si è rivelata più forte, portandoli ad un nuovo riavvicinamento. Ieri sera, 18 dicembre, però, l’equilibrio precario si è spezzato ancora una volta.

La serata, in realtà, era partita in tutt’altro modo. Durante l’aperitivo, spronati dagli altri inquilini, Shaila e Lorenzo si sono lasciati andare a un bacio super appassionato nel salone, sotto gli occhi di tutti. Ovviamente, il video del momento ha fatto il giro del web, attirandosi non poche critiche. Difatti, in tanti hanno definito il gesto esagerato e fuori luogo, visto il contesto. Ma quello che sembrava già un momento sopra le righe non era niente rispetto a ciò che sarebbe successo dopo. Neanche il tempo per i fan della coppia di gioire che, all’improvviso, Lorenzo ha deciso lasciare Shaila.

scioccata e sconcertante che una "coppia vera" come si definiscono debba essere indotta per baciarsi tra l'altro per show#shailenzo #GrandeFrarello pic.twitter.com/C24qK1j5bY — Lory Piccola (@lory_piccola) December 18, 2024

Lorenzo e Shaila si sono ritrovati in giardino, e lui, tra le lacrime e visibilmente a pezzi, le ha detto che non possono più stare insieme. Anche se ha ammesso di essere molto legato a lei e di provare sentimenti forti, Lorenzo pensa che la loro relazione non stia facendo bene a nessuno dei due. Per questo, crede sia arrivato il momento di lasciarsi andare a vicenda. I litigi continui sembrano ormai senza soluzione, e alla fine Lorenzo ha capito che non c’è altra scelta:

Non sono pronto, io non so come gestirla. Io ti voglio bene e questo devi sempre ricordarlo. Non si può andare avanti, non c’è un modo per essere felici entrambi. Inutile arrivare agli estremi dell’odio, perché una sera sì ed una sera sì c’è un atteggiamento dei due che è troppo. Io sono sicuro che queste cavolo di mura non mi aiutano in questa relazione. Perché non riusciamo a far funzionare le cose? Se solo avessi una risposta e potessi fare una magia. Ed è difficile anche per me lasciarti andare Shaila.

E alla fine l’ha lasciata lui non devi chiedere scusa devi ringraziare figlia mia pic.twitter.com/TwJq4iqIqn — suni (@suniname) December 18, 2024

Al che, Shaila è crollata in un pianto disperato, accusando in modo particolare la decisione di Lorenzo. L’ex velina ha infatti ripetuto di essere molto innamorata di lui e non voleva certamente un epilogo del genere. Poco dopo, si è sfogata con alcune sue compagne d’avventura, attaccando Helena e Amanda per i giudizi rivolti contro la coppia:

Guarda come Helena gli va dietro ora. Dai ora si fidanzano loro, lui si merita una come lei che gli sta dietro come un cane. E poi c’è quell’altra. Ma questa Amanda che vuole? Mi ha detto MariaVittoria che va a dire che non è amore tra me e lui. Ma si facesse gli affari suoi, che fa i riportini, è amica di tutti e di nessuno. Quella ha 40 anni e fa gli inciuci. Ma alla sua età fa queste cose? Parla alle spalle e fa il giro visite, invece di dire le cose in faccia. E poi mi dice che mi vuole bene. Ma chi t sap? Ma cosa ne sa lei dei miei sentimenti e del fatto che è amore o meno.

In ogni caso, tutto fa pensare che la storia tra Shaila e Lorenzo sia tutt’altro che conclusa. Non resta che aspettare e vedere quali saranno i prossimi sviluppi tra loro nella Casa del Grande Fratello.