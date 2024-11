GF, Lorenzo e Helena: bomba in arrivo! Piano fallito e mossa autori

Sta per scoppiare una bomba su Helena Prestes e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello? Questo è ciò che trapela in questi minuti sui social network, dove Deianira Marzano aggiunge nuovi scoop legati a questi due concorrenti. Non solo, l’esperta di gossip riceve anche una segnalazione che riguarda il presunto piano che sarebbe fallito. Ovviamente, va tutto preso con le pinze, in quanto non ci sono conferme ufficiali. Nonostante ciò, è facile credere a queste segnalazioni, in quanto proprio nei giorni scorsi la stessa Helena si è lasciata andare ad alcune rivelazioni che stanno facendo insospettire. Alle sue parole si sono aggiunte quelle di Amanda Lecciso, che hanno dato ulteriori conferme.

Facendo il punto della situazione, a quanto pare Lorenzo ed Helena già si conoscevano, ancora prima di varcare la famosa porta rossa. Inizialmente i due sono apparsi molto complici, in un rapporto mai definito. A un certo punto, Spolverato ha dimenticato la Prestes e si è lanciato totalmente su Shaila Gatta, con cui ha attualmente una relazione. E mentre c’è chi chiede la squalifica di Lorenzo, per via dei suoi continui errori, con l’ex Velina si accendono nuovi litigi.

Nei giorni scorsi, Helena al GF ha palesato di essere a conoscenza di molte cose su Lorenzo, che solo alla fine del reality show rivelerà. Non solo, Spolverato ha chiesto preoccupato a Luca Giglioli: “Ma tu sai qualcosa di più su me ed Helena fuori di qui?”. Giglio è apparsa confuso e la regia ha deciso di cambiare inquadratura. La situazione si è complicata quando Amanda Lecciso ha rivelato a Tommaso Franchi che Lorenzo ed Helena “si sono sentiti fuori”.

Finora, però, i due gieffini non hanno mai raccontato esplicitamente di avere avuto fuori una conoscenza. Perché nasconderlo? Sembra che la risposta sia dietro l’angolo, nelle nuove segnalazioni.

Grande Fratello: Helena e Lorenzo, produzione pronta a smascherarli?

Deianira Marzano anticipa al pubblico che “ci sono rivelazioni in arrivo che potrebbero stravolgere tutto”. Inoltre, aggiunge: “Gli autori stanno solo cercando il momento giusto per svelare tutto… preparatevi a scoprire cosa bolle in pentola!”. Rispondendo alla domanda di un utente di Instagram curioso, l’esperta di gossip fa sapere oggi che tali rivelazioni riguarderebbero proprio Helena e Lorenzo.

Dopo questo scoop, Deianira raccoglie una segnalazione, da una persona che chiede di restare anonima. “Devo raccontarti questa cosa che gira nell’ambiente”, inizia così il messaggio di questa telespettatrice. La segnalazione continua con la versione che Lorenzo ed Helena si sarebbero conosciuti per bene prima del GF. “Addirittura tra loro ci sarebbe stato un flirt”, svela. A questo punto, questa utente racconta come è venuta a conoscenza di ciò:

“Te lo dico perché una mia amica che lavora in produzione mi ha detto che anche un ex gieffino sa tutto, perché proprio in quel periodo Helena frequentava un altro ex concorrente del GF”

Non finisce qui la segnalazione. Infatti, viene svelato il presunto piano che i due avrebbero preparato fuori dalla Casa più spiata d’Italia e che poi sarebbe andato in fumo:

“A quanto pare, Helena e Lorenzo avrebbero pensato di costruire una storia dentro la Casa, giusto per fare un po’ di scena e attirare l’attenzione… ma poi lui si è perso dietro a Shaila ed Helena non l’ha presa affatto bene”

Secondo questa segnalazione, la Prestes oggi sarebbe arrabbiata con Lorenzo perché avrebbe fatto fallire il loro presunto piano. Cambiando tutto, Spolverato avrebbe reso “così nervosa” la modella brasiliana, la quale pare ci tenesse tanto “a fare quella ship con lui”.