GF, tensione tra Shaila e Lorenzo: volano parole forti (di nuovo)

Ancora una volta Lorenzo Spolverato è tornato a far parlare di se. Negli ultimi giorni, sul web è letteralmente impazzato l’hashtag #fuoriLorenzo e con le ultime dichiarazioni del gieffino, la sua posizione all’interno del gioco si è complicata sempre di più. Ormai non si contano nemmeno più i messaggi degli utenti che chiedono a gran voce la sua squalifica dal Grande Fratello e, alla luce degli ultimi avvenimenti, è praticamente impossibile pensare che Signorini e la produzione del celebre reality show non decidano di prendere provvedimenti. Nelle ultime ore, ad aggravare la posizione di Spolverato sono state alcune affermazioni molto forti fatte nei confronti di Shaila Gatta.

Le parole forti di Spolverato e la reazione di Shaila

Nel corso della notte appena passata, Spolverato e Shaila Gatta hanno avuto l’ennesimo acceso confronto, nel corso del quale il gieffino si è lasciato andare ad alcune affermazioni molto forti. La discussione questa volta è nata perché Lorenzo, un paio di sere fa, ha trascorso del tempo in compagnia di Jessica, Amanda e altri inquilini. Un atteggiamento che non è piaciuto per niente alla sua fidanzata, che si è quindi lamentata con lui per avere tolto del tempo alla loro relazione.

A quel punto Lorenzo è andato letteralmente su tutte le furie e ha iniziato ad attaccare Shaila, ammettendo allo stesso tempo di essere rimasto molto sorpreso dal suo atteggiamento “paziente”. A colpire Spolverato pare quindi essere stato il fatto che, nonostante le loro numerose litigate, sia riuscito a mantenere la calma e non insultare la fidanzata: “Tu mi devi vedere nelle mie ex relazioni, che animale che ero. Sto facendo anch’io dei passi. […] Ed è strano che in due litigate non ti abbia ancora insultato“.

Una frase davvero agghiacciante che suona come l’ennesimo messaggio sbagliato sul rispetto delle donne e che, insieme a tutte le altre pronunciate dal gieffino negli ultimi giorni, potrebbe costargli un richiamo ufficiale da parte della produzione o, peggio ancora, da parte del conduttore nel corso della prossima puntata. A peggiorare la situazione è stato anche il fatto che la stessa Shaila non si sia ribellata dinnanzi a quelle parole.

Una cosa è certa: più passano le ore e più aumenta il malcontento del pubblico nei confronti del modello milanese, tant’è che molti di loro vorrebbero vederlo fare le valigie e uscire una volta per tutte dal gioco.

Lorenzo:“tu mi dovevi vedere nelle mie ex relazioni, che animale che ero”

NONO MA SIAMO NOI I VISIONARI,QUANDO CAPIRETE CHE VA SQUALIFICATO SWIFFER SARÀ TROPPO TARDI

CHE PAURA QUESTA PERSONA🤢#grandefratello #lorenzofuori pic.twitter.com/QYJ18ZNLLV — Danix_9.2🔥👸 (@BealuxRegna) November 18, 2024

I commenti degli utenti sul web

Come anticipato, le recenti affermazioni di Lorenzo hanno suscitato il malcontento di un’ampia fetta di pubblico che proprio non ne può più di assistere a determinate scene. Nelle ultime ore però, l’attenzione dei telespettatori è stata soprattutto catturata dalla mancanza di reazioni da parte di Shaila che, dinnanzi alle parole di Spolverato, è rimasta totalmente inerme.

“Che paura“, “Mi raccomando, romanticizzate anche questo”, “Lei dovrebbe pure ringraziarlo per questa cosa?”, “Penso che abbia bisogno d’aiuto“, sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti di X, ex Twitter, in proposito.