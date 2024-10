GF, Lorenzo agghiacciante su Yulia: l’offesa nella notte (video)

Nuova giornata al Grande Fratello, nuova polemica in cui è coinvolto Lorenzo Spolverato. Sebbene il reality sia iniziato da appena un mese, il modello milanese si già reso protagonista di diverse controversie. In modo particolare, il gieffino è stato spesso criticato per i suoi atteggiamenti nei confronti delle donne, tacciati dagli utenti social come eccessivamente aggressivi. Nonostante ciò, fino ad ora, Alfonso Signorini non ha mai ripreso il concorrente. Durante le puntate, il conduttore ha deciso d’ignorare le rivolte del web, interpellando Lorenzo per parlare delle sue amicizie “speciali” con Helena e Shaila o dei suoi scontri con gli altri inquilini, tra cui spicca quello con Iago.

Tuttavia, durante la notte del 17 ottobre, si è verificato un episodio che ha decisamente superato ogni limite, rendendo improbabile che questa volta Alfonso Signorini possa ignorarlo. Cos’è successo esattamente? Tutto ha avuto inizio con un richiamo degli autori del Grande Fratello a Yulia Bruschi, rimproverata per non aver indossato correttamente il microfono durante una conversazione. In questi giorni, la giovane modella è stata al centro delle dinamiche principali della Casa, litigando nuovamente e in maniera accesa con la sua ‘nemesi’ Jessica Morlacchi, la quale ha addirittura espresso il desiderio di abbandonare il reality.

Lorenzo pessimo su Yulia: il web chiede provvedimenti

Dopo il rimprovero degli autori del GF, Lorenzo, visibilmente irritato per essere stato disturbato, si è scagliato contro Yulia, pronunciando parole agghiaccianti: “La ucc*do stasera, sta tr*ia”. Prevedibilmente, nel giro di poche ore, il video è diventato virale, provocando una nuova ondata d’indignazione nei confronti del concorrente. Molti spettatori, infatti, ritengono che sia arrivato il momento di prendere seri provvedimenti contro il modello, sostenendo che scene del genere non sono accettabili in televisione, soprattutto alla luce della nuova linea editoriale adottata da Mediaset negli ultimi anni.

Tra l’altro, mancano ancora diversi giorni prima della messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello, dato che la Mediaset ha deciso di sospendere il doppio appuntamento, lasciando il reality solo al lunedì sera. Questo significa che, nel frattempo, Spolverato potrebbe rendersi protagonista di altre polemiche, vista la condotta tenuta finora nella Casa. A questo punto, non resta che attendere lunedì, 21 ottobre, per scoprire cosa deciderà Alfonso Signorini.