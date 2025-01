GF, Iago “sputa fatti” resta il più lucido, quindi uscirà: ecco perché

Il Grande Fratello è un vero caos, ma il Grande Fratello 2025 è una vera e propria bomba a orologeria. Il reality di Alfonso Signorini sta facendo emergere quella che per anni, almeno se si pensa agli esordi del programma, era una verità nascosta: “andare contro” ciò che il GF “vuole” può essere deleterio per il concorrente. E chi, se non Iago García, sta rischiando per la seconda volta? O meglio, è quello che viene spontaneo pensare guardando le dinamiche interne la Casa, specie quando si tratta di “sputare fatti“, utilizzando uno dei trend di questi ultimi giorni.

L’attore spagnolo è rientrato in gioco grazie al famoso ripescaggio discusso delle scorse puntate e proprio ieri sera ha di nuovo confermato di essere uno dei concorrenti più lucidi là dentro. Ogni parola dosata, ogni pensiero oggettivo, ogni esternazione talmente ricca di intelligenza del tutto stonata, a quanto pare. Insomma, “Iaghito”, come lo chiamano i suoi coinquilini, potrebbe fare la stessa fine dell’inizio: essere eliminato proprio a causa della sua tremenda obiettività.

Iago è uno dei pochi che si salva, ma in senso metaforico

Non c’è nulla da fare: chi non ha peli sulla lingua e parla con la voce della verità, anche quella più scomoda, spesso non ha lunga vita dentro il reality di Canale 5. È un modus operandi piuttosto evidente, almeno in questa edizione è lampante: non ha nulla a che vedere con la solita diceria del “chi ha un carattere forte va avanti”, o del “dire la verità premia sempre, anche se si risulta antipatici”. No, perché nel caso di Iago la questione è un tantino più profonda di così. L’attore, infatti, si riconosce per la sua indole pacata, a tratti filosofica, ma con un grandissimo senso di giustizia.

Questo, ovviamente, non piace né alla maggior parte degli inquilini (specie quelli schierati contro Helena, per fare un nome a caso), né a chi sta dietro il famoso “acquario” a spiare tutto e tutti pensando alla nuova dinamica da innescare. Ecco, Iago non ci casca, lui resta lucido, non si fa abbindolare dalle spinte del confessionale, né tantomeno ha intenzione di lasciarsi trascinare dalla maggioranza.

Al GF vince la verità o la dinamica?

La lunga discussione di ieri sera la dice molto lunga sulla solidità di García: attorno al tavolo si sono riuniti quasi tutti i concorrenti e Iago ha fatto un po’ da oratore, illustrando il suo punto di vista sulla questione “Helena e bollitore”. Non è stato di certo leggero, specialmente quando ha paragonato molti degli atteggiamenti di alcuni inquilini (Lorenzo, Shaila, Jessica & co), “mafiosi”. Subito su X e su altri social è esplosa il richiamo alla squalifica, ricordando come Clizia Incorvaia, qualche anno prima. fu espulsa dal gioco per un riferimento alla mafia. Intervento di tutt’altro tipo e di tutt’altra gravità, ma questo è un altro discorso. Il punto è questo: Iago merita davvero di stare dentro un reality dove la trasparenza è utopia e dove vale di più una dinamica “croccante” del benessere di una persona? E non vale solo per Helena, che ha le sue colpe, ma vale per chiunque scelga di varcare quella porta rossa.

Molte persone lo vedono già fuori: “È il più lucido di tutti, ecco perché uscirà“, scrivono su TikTok sotto uno dei tanti (tantissimi!) video a suo favore. Perché alla fine è sempre così: i più veri fuori sono e saranno sempre i più amati, ma dentro saranno, sempre metaforicamente, “fatti fuori”…non dal pubblico.