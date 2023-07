GF, i Vip nel cast a quota 7: tutti i nomi caldi, 2 new entry

Novità sul cast del Grande Fratello Vip 8. Quest’anno la selezione che Alfonso Signorini deve fare sui futuri concorrenti del reality show di Canale 5 è abbastanza complicata. Pier Silvio Berlusconi ha imposto delle regole più dure per scegliere i protagonisti della Casa di Cinecittà dell’ottava edizione. In queste ore tra i provinati si sarebbero aggiunti due nomi, già noti nel mondo della TV italiana. In particolare, Alessandro Rosica annuncia che due donne hanno svolto i provini per prendere parte al reality show.

Entrando nel dettaglio, l’esperto di gossip – conosciuto sui social network come l’Investigatore social – parla di Giorgia Venturini e Samira Lui. Dunque, la conduttrice di X Style di Canale 5 e la professoressa de L’Eredità potrebbero essere tra i futuri concorrenti del reality. “Nuove provinate per il GF Vip. Che Dio che la mandi buona, togli una e ne rimetti cento. Andiamo bene”, si legge. Per avere delle conferme bisognerà attendere ancora diverse settimane. Intanto, ecco quali altri nomi sono spuntati fuori.

GF Vip 8 cast: i papabili concorrenti

Oltre quelli di Giorgia Venturini e Samira Lui, ci sono altri nomi che sono spuntati fuori tra le nuove indiscrezioni sul cast del GF Vip. BlogTvItaliana ha sganciato quello di Silvia Magarre, volto noto del programma Primo Appuntamento su Real Time. Sono usciti fuori anche i nomi di Justine Mattera e della cantante Fiordalisi.

Ornella Muti e Claudia Gerini hanno già smentito la loro presenza nel cast di questa nuova edizione del reality show. Secondo quanto ha rivelato TvBlog, avrebbero già ottenuto l’ok le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, che pare abbiano convinto sia Mediaset che Endemol Shine Italy, la società che gestisce il programma.

Pier Silvio Berlusconi ha scelto di cambiare strategia con i programmi delle sue reti. Quest’anno l’amministratore delegato dell’azienda non ha intenzione di dare spazio al trash, ai volti nati come influencer e a chi proviene da OnlyFans. Intanto, avrebbe già scartato alcuni nomi. Pare siano quelli di Antonio Razzi, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.

Nel frattempo, le indiscrezioni parlano in questi giorni di altri volti già noti sul piccolo schermo. In particolare, gli occhi sarebbero puntati anche verso le ex corteggiatrici di Uomini e Donne e gli ex concorrenti di Ex on the beach.