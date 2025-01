GF, Helena torna sui social con Dayane Mello: il web impazza

Nel corso della ventiduesima puntata del Grande Fratello, Helena Prestes è stata ufficialmente eliminata dal gioco. Dopo essere stata protagonista di numerose litigate e scontri all’interno della Casa più spiata d’Italia, la modella brasiliana questa volta ha davvero dovuto fare le valigie e uscire definitivamente dal reality show.

Il risultato del televoto che ha mandato a casa la Prestes però, è stato molto criticato dai fans della modella, che si sono letteralmente scagliati contro il reality show, iniziando a che a parlare di complotto ai danni della loro beniamina. Anche la stessa Helena ha dimostrato di esserci rimasta molto male ma, una volta incassato il colpo, la modella brasiliana sta lentamente tornando alla vita di prima.

A testimonianza di ciò, nelle ultime ore, è diventato virale un video che la riprende in compagnia della sua più grande amica: Dayane Mello. Un breve filmato che le inquadra mentre ridono e scherzano, e nel quale non è mancato un riferimento ad Alfonso Signorini e alle dinamiche della Casa.

Il video in compagnia di Dayane

Nel video diventato virale nel giro di pochissime ore, Helena e Dayane Mello si mostrano in ascensore, mentre si divertono e riportano in auge quello che è diventato in breve tempo un vero e proprio tormentone di questa edizione del Grande Fratello: “Alfonso… sono istanca“.

Parole pronunciate dalla stessa gieffina poco prima di scoprire di essere stata eliminata, replicando all’ennesima domanda di Signorini sulla relazione complicata tra lei e Zeudi Di Palma.

Un momento a dir poco iconico e che ha fatto divertire milioni di italiani. Insomma, come anticipato, sembra proprio che dopo l’uscita dalla Casa più spiata d’Italia, la Prestes stia riprendendo in mano la sua vita. Nel frattempo però, si è fatta strada un’ipotesi molto strana sul conto della modella brasiliana: sui social infatti si sta parlando di un suo possibile ritorno nella Casa per via di alcune problematiche con il televoto. Sarà vero?

Helena tornerà al GF?

Come anticipato, l’eliminazione di Helena dal Grande Fratello non è stata presa bene dai suoi fans, rimasti letteralmente basiti dal fatto che a dire addio al reality sia stata proprio lei. Il sospetto che ci sia stato un errore nel televoto ha scatenato un vero e proprio pandemonio, motivo per il quale, nelle ultime ore, molti dei fans della modella brasiliana hanno continuato a chiedere a gran voce che Helena tornasse all’interno della Casa.

Infatti, come sapranno i fans della trasmissione, nel corso dell’ultima diretta avevano iniziato a circolare alcuni screenshot dai quali era possibile vedere che, al posto di “Chi vuoi eliminare?” era in seguito comparsa una scritta del tutto differente, ovvero “Chi vuoi salvare?”. Per finire, anche i numeri del televoto parevano non coincidere con quelli rivelati dal Grande Fratello.

Il risultato, come affermato poc’anzi, è stata una vera e propria rivolta portata avanti dai fans della modella, che hanno iniziato a parlare di “televoto truccato” e di complotto per far uscire Helena dal reality. Sarà proprio così? Helena quindi tornerà nella Casa?

A svelare l’arcano e a mettere un po’ di ordine nella mente dei telespettatori ci ha pensato Fanpage.it, che poche ore fa ha rivelato come in realtà si sia trattato semplicemente di una svista. Chi era incaricato di pubblicare i risultati del telefoto infatti, a causa di un semplice errore umano, ha caricato il file sbagliato. Insomma, a questo punto pare chiaro che, non essendosi stato alcun complotto ordito ai danni di Helena, non ci sarà alcuna possibilità per la modella brasiliana di tornare in gioco.