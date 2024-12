GF, Helena spiazza Zeudi: ‘Voglio tutto con te, ma non sono pronta’

Nuovo confronto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Nelle ultime ore, l’ex Miss Italia si è detta profondamente delusa dagli atteggiamenti della brasiliana, che, dopo averla baciata sotto le coperte, si è improvvisamente riavvicinata a Javier Martinez. Sebbene Zeudi avesse scambiato un bacio pochi giorni fa con Alfonso D’Apice, questa ritrovata complicità tra Helena e Javier l’ha destabilizzata, convinta che l’ex naufraga provi forti sentimenti per lui.

Così, la sera del 28 dicembre, si è confidata con Shaila e Lorenzo, accusando Helena di averle mentito e di averla usata. Decisa a chiarire la situazione, il giorno successivo ha preso l’ex naufraga da parte per affrontarla e dirle tutto in faccia. “Da me potrebbe nascere qualcosa in più rispetto a te, per questo mi allontano a volte. Io ho voluto essere sincera dall’inizio, mentre tu hai detto ‘viviamoci la cosa così com’è”. E da lì penso che non sei stata sincera con me”, ha detto Zeudi mentre erano sole in camera.

Di fronte a queste parole, Helena ha deciso di aprire il cuore e spiegare con sincerità i suoi sentimenti. L’influencer brasiliana, visibilmente commossa, è scoppiata in lacrime, confessando di immaginare spesso un futuro insieme a lei. Tuttavia, ha ammesso di non sentirsi pronta per una relazione, avendo il bisogno di risolvere prima alcune questioni personali che la trattengono dal legarsi a qualcuno in questo momento:

Vedo tante cose belle in te, vedo tutto. A volte quando siamo abbracciate immagino come sarebbe avere una vita fuori, viaggiare, stare insieme, a casa mia. Ma io non sono pronta per avere un rapporto con un’altra persona. Capito? Quindi non rendere pesante il nostro rapporto perché non ci sono problemi per me.

“vedo tante cose belle in te, come, sarebbe bello avere una vita fuori insieme, viaggiare, ma io non sono pronta ad avere un rapporto quindi non rendere pesante”

“perdonami helena”#zelena pic.twitter.com/rrFcmFCpXs — luca (@rddnucler) December 29, 2024

Helena tra Zeudi e Javier: caos al Grande Fratello

A quel punto, Zeudi ha deciso di scusarsi, capendo di aver frainteso la situazione. Dopo averle confessato di non sentirsi pronta nemmeno lei per una storia seria, ha risposto dicendo: “Scusami. Allora ho sbagliato io. Non voglio che stai così”. Fatto sta che, neanche questa volta, l’ex Miss Italia è riuscita ad essere completamente sincera con i suoi sentimenti. In tanti, infatti, sono ormai convinti che si sia presa una bella cotta per Helena e che non si dichiari completamente per paura di essere completamente rifiutata dalla brasiliana.

Nel frattempo, Javier ha di nuovo fatto un passo indietro nella sua amicizia con Helena. Nonostante solo ieri, 28 dicembre, abbiano trascorso la serata tra abbracci e scherzi, oggi, parlando con Lorenzo Spolverato, ha confessato di ricambiare gli abbracci della brasiliana solo per non ferirla. Come reagirà Helena a queste dichiarazioni? Non resta che attendere per scoprire se Alfonso Signorini deciderà di ‘smascherare’ l’argentino nella prossima puntata del Grande Fratello.