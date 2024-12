GF, Lorenzo asfalta Javier: “Vuoi fare il buono, ma sei il più furbo”

Confronto faccia a faccia tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Fin dall’inizio dell’avventura al Grande Fratello, i due concorrenti non si sono stati particolarmente simpatici. Il primo grande scontro è arrivato quando Shaila Gatta ha scelto Lorenzo, lasciando Javier dopo un breve flirt. Da lì, sono seguite diverse discussioni o battute passivo-aggressive. Negli ultimi giorni, dopo un periodo di tregua, diversi atteggiamenti del pallavolista argentino hanno infastidito Lorenzo, portando a chiedere di parlare in privato con il coinquilino.

Cos’è successo esattamente? Nelle ultime settimane, Javier si è dato parecchio da fare con le donne della Casa. Prima si è avvicinato molto a Helena Prestes, instaurando un’amicizia “speciale”. Ma appena è arrivata Chiara Cainelli, ha cambiato rotta: tra loro c’è stata una breve frequentazione, finita quasi subito dopo un bacio, quando lui ha ammesso che non era scattata la famosa scintilla. Nel frattempo, Helena ha iniziato un flirt con Zeudi Di Palma, e tra di loro ci sono stati anche baci sotto le coperte. Però, non appena Javier si è riavvicinato a Helena, sembra che i sentimenti della brasiliana per lui siano tornati a galla, facendo chiacchierare molto la Casa più spiata d’Italia.

Ieri sera, 28 dicembre, Zeudi si è sfogata con Lorenzo e Shaila, confessando di essersi sentita usata da Helena. I due le hanno dato pienamente ragione e ne hanno approfittato per criticare anche Javier. Secondo loro, l’argentino non ha ancora mostrato chi è davvero dato che, a parte flirtare e dormire, non avrebbe fatto molto altro durante il suo percorso nel reality. In particolare, secondo Lorenzo, la sua è tutta una strategia per piacere al pubblico e continuare a ricevere flotte di aerei dai suoi fan.

Oggi, domenica 29 dicembre, Lorenzo e Javier si sono seduti insieme in giardino per fare una lunga chiacchierata. Il modello milanese ha parlato senza peli sulla lingua, dicendo esattamente all’argentino cosa pensa di lui: “Tu lo sai che il pubblico sta vedendo esattamente quello che tu vuoi far passare. Sei più giocatore accanito di me, perché io gioco a carte scoperte, certe volte mi brucio. Tu selezioni tutto per fare la figura del buono. Siamo tutti buoni. Sei intelligente e molto furbo, più furbo di me. Non fai vedere quel 20% di Javier perché è quella parte per cui la gente potrebbe pensare che tu possa essere un po’ cattivo”.

“Ma veramente pensi questo? In tre mesi secondo te sono stato così buono a mantenere questo ruolo da finto buono? A me sembra che tu fai di tutto per trovare degli appigli”, ha risposto Javier, palesemente in difficoltà. Lorenzo ha poi parlato anche di Helena, accusando il coinquilino di illuderla e di dover fare più attenzione ai suoi sentimenti. Insomma, il rapporto tra i due gieffini è sempre più teso e, anche se questo confronto è stato piuttosto pacato, sembra che manchi poco perché volino scintille.