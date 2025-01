GF, Helena rientra dopo l’isolamento: miele con Javier, poi sbotta

Notte folle al Grande Fratello. Il 3 gennaio, Helena Prestes ha perso la calma durante un acceso scontro con Jessica Morlacchi. Dopo aver rifiutato di darle del pane, Jessica ha iniziato a insultarla pesantemente, chiamandola “imbecille” e intimandole di sedersi. Helena, fuori di sé, ha afferrato un bollitore, lanciando prima l’acqua e poi l’oggetto contro la coinquilina. Un gesto che ha scatenato il caos e acceso l’attesa per la reazione di Alfonso Signorini e Pier Silvio Berlusconi, che da anni starebbe cercando di eliminare il “trash” dal reality, con risultati poco soddisfacenti.

Come se non bastasse, Helena ha infine dato della “pu**ana” a Jessica. Fortunatamente, Maxime Mbanda e Javier Martinez sono intervenuti per fermare la brasiliana, impedendo che il bollitore colpisse la cantante. Vista la situazione ormai fuori controllo, il Grande Fratello ha deciso di “isolare” Helena per la notte, mandandola a dormire in una suite privata insieme a Javier. Più che una punizione, per la gieffina questo potrebbe essere stato un premio, considerando l’interesse che nutre da tempo per l’argentino.

Visto l’isolamento, alcuni hanno ipotizzato che Helena non sarebbe più rientrata in Casa e che la produzione stesse preparando la sua squalifica. Tuttavia, durante la notte, le telecamere hanno spesso inquadrato la stanza in cui si trovavano Helena e il pallavolista, mostrando al pubblico le loro conversazioni. Questa mattina, 4 gennaio, la brasiliana è poi ricomparsa in Casa come se nulla fosse, facendosi trovare in cucina insieme agli altri coinquilini.

La Prestes è apparsa inizialmente serena e rilassata, scambiandosi abbracci e parole affettuose con Javier. “Sei speciale, ti ho sognato, lo sposerei”, ha detto, stringendolo a sé. L’argentino, dal canto suo, l’ha rassicurata dicendole di non sentirsi sola e di fare caso alle sue parole, pronunciate probabilmente durante la notte. Tuttavia, la tranquillità non è durata molto: poco dopo, l’ex naufraga ha ben pensato d’intervenire in una discussione tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice.

“sei speciale, ti ho sognato, lo sposerei” benissimo pic.twitter.com/3mvgpfIF2X — luca (@rddnucler) January 4, 2025

Passando accanto a loro, si è rivolta alla 31enne romana accusandola di non aver mai amato Tommaso e di fingere solo per convenienza. “Ti viene comodo”, ha esclamato. Insomma, nonostante quanto accaduto la scorsa notte, le tensioni sono alle stelle, e con Helena di nuovo in Casa, può succedere realmente di tutto.